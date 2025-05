El presidente de la UIA celebró la baja de retenciones y advirtió: "No hay peor cosa que..."

uia.avif

Además, el dirigente fabril hizo foco en la necesidad de garantizar estabilidad cambiaria. “Nos sentimos más confortables con un precio del dólar en línea con los costos. Lo que hay que poner en agenda urgente es todo lo que afecta a la competitividad. Para el que produce todos los días, no hay cosa peor que se mueva el dólar”, remarcó.

Desde la UIA también destacaron que la medida fue producto de un trabajo conjunto con el Gobierno. “Venimos conversando desde el año pasado. Esta decisión es un avance importante porque reduce una de las tantas distorsiones que componen el famoso ‘costo argentino’”, explicó Rappallini.

Reforma laboral y “nuevo contrato productivo”

El titular de la UIA también se refirió a uno de los temas más sensibles para el sector privado: la reforma laboral. En ese sentido, consideró que “es una agenda pendiente” que debe abordarse en conjunto con el Gobierno. “Todos los sectores de la economía tienen que entender que competimos con el mundo y tenemos que encontrar acuerdos para producir mejor y más barato”, afirmó.

Rappallini propuso avanzar hacia lo que denominó un “nuevo contrato productivo”, con legislación laboral acorde a los desafíos actuales. “Hay que actualizar la normativa laboral. Estamos en un momento de transformación no solo política, sino cultural, en la forma en que funcionan las empresas”, planteó.

También señaló que, con la desaceleración de la inflación y un intento de orden macroeconómico, comenzaron a emerger viejas distorsiones estructurales. “Cuando hay inflación, todos los problemas se esconden debajo de la alfombra. Pero cuando se intenta ordenar la economía, aparecen”, sostuvo.

Por último, Rappallini dejó una advertencia: “No va a haber inversión si no tenemos una Argentina viable también para el empresario nacional. Si no está el negocio para el que está instalado, no lo va a estar para el que viene”.