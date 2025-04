En medio de protestas, Milei se pone al frente de la campaña con Adorni y avisa: "Tiempo de elegir"

A las 12,30 ambos asistieron a la EXPO EFI, donde el Presidente disertó en defensa del plan económico ante empresarios, acompañado por quien considera "su voz en la Ciudad".

Por la tarde, a las 17, Milei y Adorni encabezan la primera caminata de campaña en la Comuna 8, barrio de Lugano, en un acto al que fueron convocados militantes de La Libertad Avanza en medio de un fuerte operativo de seguridad en un salón ubicado en Delfín Gallo al 5700.

El evento fue convocado para la misma hora en que la CGT y organizaciones sociales se concentran en protesta por bajos salarios y jubilaciones en el Congreso.

La presentación de Milei al frente de los candidatos de La Libertad Avanza en la Ciudad se produce después de la participación de Adorni en el debate televisivo, donde el postulante del Gobierno debió enfrentar a los otros 17 candidatos en medio de duros cruces y chicanas que prevalecieron por sobre las propuestas concretas.

Adorni volvió a las conferencias en Casa Rosada y confirmó que habrá anuncios sobre la inminente dolarización endógena

En ese clima de vorágine electoral, a dos semanas de las elecciones legislativas porteñas, el vocero y candidato del Gobierno, Manuel Adorni, regresó este miércoles, después de casi dos semanas de suspensión de las conferencias de prensa en la Casa Rosada, y respondió 3 preguntas de los periodistas acreditados, entre ellos, A24.com.

"Les juro que los re-extraño lo que pasa es que la agenda y el trabajo a veces no me lo permite... Alguien me preguntó si había algún cambio en el esquema de conferencias y le dije que no, esta semana (y la pasada fueron canceladas) fue por una serie de situaciones circunstanciales, pero las conferencias van a seguir siendo de la manera que venían siendo, va a haber 1 o 2 conferencias de prensa por semana, sin dudas", explicó Adorni luego de que este medio le remarcara los acontecimientos importantes que paralizaron toda la actividad política la semana pasada, como fue el fallecimiento del Papa argentino y las actividades y entrevistas en medio de la campaña electoral.

Adorni, en ese marco, confirmó a A24.com que va a ser el encargado de anunciar, la semana próxima, las medidas que anticipó ayer el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo que "van a sorprender a algunos", relacionada con desregulaciones e incentivos para avanzar hacia una dolarización endógena, en esta tercera fase del plan económico de Javier Milei.

Aunque el vocero reconoció que las medidas apuntan a generar mayor circulante de dólares en el consumo cotidiano de los argentinos, prefirió denominar la nueva política monetaria que anunciará en la próxima semana como: "competencia de monedas".

Aunque evitó precisar si las medidas que anunciará junto a Caputo tienen que ver con el blanqueo de dólares que los argentinos guardan bajo el colchón, Adorni tampoco lo descartó y pidió "tener paciencia que ya van a llegar los anuncios".

"Sí, bueno, nosotros apuntamos desde siempre, previo a asumir el 10 de diciembre (2023) a que exista la libre competencia de monedas. Que sea sencillo y libre poder optar por la moneda que prefieras. Siempre hablamos del dólar porque una cuestión de que el argentino tuvo tendencia, hasta ahora a que su reserva de valor sea el dólar, pero no necesariamente porque queramos que el dólar sea la moneda que vos utilices", aclaró el vocero presidencial.

En ese marco, Adorni aclaró que el plan del Gobierno es "al revés, lo que queremos es que haya libertad para elegir".

Y agregó que sigue de cerca el inminente anuncio de medidas económicas que cambiará diametralmente el programa monetario: "estoy hablando con el ministro Caputo bastante seguido, es muy probable que lo anuncie yo y después en conferencia de prensa el ministro de las especificaciones", señaló.

"Tengan paciencia, ya va a llegar en la próxima semana, seguramente va a haber anuncios sobre ese tema, cuando las tengamos las vamos a precisar. Les pido disculpas que deje a tres (periodistas) colgados, me tengo que ir porque no llego a la actividad con el presidente", se despidió.

Adorni también se refirió a la polémica por la actitud del asesor presidencial, Santiago Caputo con un fotógrafo, en la entrada del debate de candidatos en el Canal de la Ciudad.

"Yo estaba al lado de él, fui testigo presencial y ocular del hecho, si vos me sacas una foto a mí estoy en todo mi derecho, tenga o no poder, de sacarte una foto. De hecho, el asesor Caputo le sacó una foto porque quería efectivamente ver si había salido bien la foto. Y me parece que está bien. Era un lío muy grande de fotógrafos y de periodistas, y de hecho a mí, sin quererlo, por supuesto, me han empujado, me han golpeado con un micrófono. Yo soy del palo de ustedes y entiendo que esas situaciones muy desordenadas ocurren. Era un ámbito donde había mucha gente y donde es cierto, había un poco de desorganización a la entrada y a la salida del lugar. Fue una situación muy incómoda para todos, pero la intención de Santiago era efectivamente ver como habían salido las fotos, nada más", relató el vocero y candidato de LLA.