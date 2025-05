La actitud de Javier Naselli tras la viralización de los videos de la violencia contra Vicky Xipolitakis

Luego agregó: “Yo me quería ir, no me dejaba salir por la puerta de enfrente, ni por el ascensor, como lo ves ahí, y básicamente se creó una situación muy mala. Yo estaba hablando tranquilo con mi hijito y nos dimos cuenta que ella nos estaba grabando todo”.

“Había dejado el teléfono y nos estaba grabando, entonces yo me enojé y le dije, ‘¿Cómo va a estar grabando la conversación privada?’ Me quise ir, mi hijo se pone a pegarme patadas como se ve ahí, yo no hago nada más”, remarcó Naselli.

Finalmente, se refirió a la causa por violencia de género en su contra: “Dijeron en el programa de eltrece que hay un revés judicial, cuando es todo lo contrario, yo he ganado todas las instancias, el juicio que me había hecho por violencia hace ya como tres, cuatro años, lo gané”.

“No sé a qué se debe todo esto, ella fue la que sacó estos videos a la luz porque son del edificio de la casa de los padres. Tiene ganas de seguir armando líos y lo peor es que todo esto pone a mi hijo en el medio porque todo esto le hace mal a mi hijo”, concluyó el ex de Vicky Xipolitakis.

Apareció el video de la violenta agresión de Javier Naselli a Vicky Xipolitakis al lado de su hijo

Vicky Xipolitakis se separó de Javier Naselli en 2019 en medio de un gran escándalo y la denuncia por violencia de género de la mediática contra el padre de su hijo Salvador Uriel.

En ese contexto, salió a la luz un video de Xipolitakis siendo agredida por su ex pareja en la puerta del edificio y ante la presencia del pequeño. El material es del 27 de julio de 2024 y quedó registrado en las cámaras de seguridad de la propiedad.

“Revés judicial para Javier Naselli en la casusa que lleva adelante Victoria Xipolitakis en contra de su expareja, padre de su único niño", aseguró Virginia Gallardo en el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece.

"Este es el episodio por lo que lo terminan condenando (a Naselli) y que sea firme la sentencia de este caso", añadió la panelista.

Se trata de una fuerte discusión entre Xipolitakis y Naselli donde él le arroja el teléfono celular de ella al piso y se ve al niño de 6 años interviniendo y saliendo en defensa de su mamá.

“Es una discusión. Él le tira el celular al piso. Y está el niño en defensa de su madre. Es violenta la situación”, detalló Gallardo. “Es del 27 de julio de 2024”, detalló la conductora María Belén Ludueña.

El video fue prueba clave en la Justicia para el fallo en favor de Xipolitakis a su denuncia contra su ex pareja.