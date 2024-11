Fuerte respaldo de Kicillof a Cristina Kirchner a horas de la sentencia por la causa vialidad: "Es un escándalo jurídico"

A horas de que la Cámara de Casación dé un veredicto sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un fuerte respaldo a la expresidenta. "Es un escándalo jurídico, de fallos ficción. No hay una sola prueba. No hay un solo delito en los expedientes y a quien se acusa no tiene posibilidad material de llevarlos adelante. Es un delito que no existió y que se le achaca a una persona que nunca podría haberlo cometido por la función jerárquica que tenía. Es para generar imagen negativa en dirigentes del campo popular", sentenció.