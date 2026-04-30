El Gobierno recibió a empresarios de colectivos para buscar mejorar la frecuencia del servicio

Las cinco cámaras empresarias del sector, por su parte, reclamaron una actualización de las compensaciones estatales para afrontar el fuerte incremento del precio del combustible y otros costos operativos.

Según denunciaron, actualmente el Estado mantiene una deuda superior a los $128.000 millones en concepto de subsidios.

"El sector continúa sin recibir definiciones concretas", advirtieron las compañías en un comunicado conjunto, donde además se declararon en estado de emergencia.

En diálogo con la prensa a la salida de la reunión, el titular de AAETA, Luciano Fusaro confió: “La frecuencia de colectivos va a ir mejorando, pero como va a entrar una gran parte de la deuda, va a mejorar. Para normalizar esta situación estamos lejos, pero desde la semana que viene va a haber una mesa técnica con las nuevas autoridades para ver de qué manera se actualiza el marco normativo para considerar el aumento que tuvo el gasoil”.

Desde la Secretaría de Transporte nacional insistieron en que “las partes coincidieron en la importancia de sostener este ámbito de trabajo conjunto" y acordaron la realización de dos nuevas reuniones durante el mes de mayo, con participación de todas las cámaras, para continuar consolidando los avances alcanzados".

En ese marco, las autoridades ratificaron "la continuidad del espacio de diálogo" con el sector empresario y señalaron que "se continuará trabajando en medidas que aporten mayor previsibilidad, transparencia y eficiencia al sistema".

La reunión se produjo en medio del anuncio del Gobierno de un nuevo aumento en el precio del impuesto a los combustibles que también repercutirá en el costo de funcionamiento y a horas de que Nación autorice un aumento en los boletos de colectivos del 5 %.

Las empresas prometieron "optimizar las frecuencias" de colectivos

colectivos

Asimismo, se implementarán "herramientas orientadas a optimizar la prestación del servicio, incluyendo la incorporación de buenas prácticas que reconozcan a las empresas que cumplen con estándares adecuados, y la necesidad de modernizar aspectos administrativos, avanzando hacia esquemas más ágiles y transparentes", informaron fuentes de la Secretaría de Transporte consultadas por A24.com.

Según informaron desde la Secretaría de Transporte, en esta segunda instancia -la primera reunión se produjo hace una semana en medio del conflicto por el paro de colectiveros en reclamo del pago atrasado de salarios-, "se abordaron aspectos técnicos del esquema vigente, incluyendo la revisión de variables vinculadas al cuadro tarifario y a los mecanismos de compensación, con el objetivo de ordenar criterios y robustecer el sistema".

Sobre el final del encuentro, que se desarrolló en la sede del Ministerio de Economía, horas antes de la marcha de la CGT, el Gobierno invitó a las cámaras empresarias a desarrollar "instancias de trabajo técnico junto a los equipos de la Secretaría de Transporte, con el objetivo de profundizar el análisis en detalle y avanzar de manera conjunta en la implementación de las medidas", indicaron en un comunicado oficial.