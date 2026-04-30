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La CGT movilizó por el Día del Trabajador y advirtió: "Vamos a profundizar los reclamos"

La CGT se concentró en Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador, donde sus principales dirigentes apuntaron contra el rumbo económico del Gobierno y advirtieron que “se terminó la paciencia”.

La Confederación General del Trabajo se moviliza en Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador con fuertes críticas al Gobierno. (Foto: captura).

La Confederación General del Trabajo se moviliza en Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador con fuertes críticas al Gobierno. (Foto: captura).
Leé también Mensaje de la CGT al Gobierno tras el anuncio de la movilización: "Está cambiando el ánimo social"
El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei de cara a la movilización del 30 de abril.

En el inicio del acto, la central obrera pasó un video en homenaje al papa Francisco, que falleció el 21 de abril del año pasado, con una recopilación de declaraciones referidas a la temática del trabajo.

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Los referentes del triunvirato cegetista encabezaron el acto y endurecieron el discurso contra la pol&iacute;tica econ&oacute;mica y la reforma laboral. (Foto: Reuters/Cris Sille)

Los referentes del triunvirato cegetista encabezaron el acto y endurecieron el discurso contra la política económica y la reforma laboral. (Foto: Reuters/Cris Sille)

En el escenario, se encuentran los tres referentes del triunvirato cegetista, Jorge Sola, Cristian Gerónimo y Octavio Argüello. Se espera la lectura de un documento que concentrará los principales reclamos dirigidos al Gobierno.

Qué dijeron los tres titulares de la CGT

"Tenemos que decir basta a este Gobierno corrupto, a este Gobierno explotador y eso lo tenemos que hacer en unidad", convocó Argüello al hacer llamado a los trabajadores.

En esa línea, agregó: "Se terminó la paciencia señor presidente, este pueblo no da para más. No podemos seguir soportando esta explotación. Por eso, desde la Confederación del Trabajo se van a profundizar los reclamos sindicales y gremiales", lanzó Argüello en referencia al presidente Javier Milei.

A su tiempo Cristian Gerónimo, pidió "honrar la memoria de un argentino que marcó al mundo" y destacó uno de los postulados de Jorge Bergoglio: "El trabajo no es un privilegio, es un derecho", lema de la convocatoria.

"Nuestro país atraviesa una situación crítica, no lo dicen los números y las estadísticas, lo dice la realidad de la ciudadanía", expuso Gerónimo y advirtió que "este no es el camino de una Argentina inclusiva".

En esa línea, esgrimió que "el movimiento obrero está de pie, está unido, está organizado y no va a retroceder" y destacó que la central obrera "siempre va a estar del lado de los trabajadores que luchan".

En último lugar, Sola pidió celebrar el Día del Trabajador "más allá si son formales o informales" y aseguró que con la movilización los líderes gremiales "están cumpliendo con su responsabilidad".

"La movilización es una responsabilidad que esta CGT ha puesto en superficie. Lo hemos hecho desde el minuto cero. Nos oponemos a un Gobierno que efectivamente es de derecha", reivindicó Sola y planteó que "no puede haber algo más contradictorio que decir que se bajó la pobreza". "Lo invito a que haga cinco cuadras hasta Constitución", desafió el triunviro al Gobierno a quien acusó de estar "encerrado en su teoría".

En otras críticas al oficialismo, señaló que "es un Gobierno que lleva la palabra destrucción como estandarte" y contrastó con que en la central obrera "somos constructores de la paz social".

"Tenemos que crear que la justicia social sea lo importante en un Gobierno", exhortó Sola y pidió crear una "Argentina con producción, desarrollo, trabajo". "Somos capaces de construir sobre lo que se destruye", cerró el acto.

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