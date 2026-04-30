La CGT movilizó por el Día del Trabajador y advirtió: "Vamos a profundizar los reclamos"

Qué dijeron los tres titulares de la CGT

"Tenemos que decir basta a este Gobierno corrupto, a este Gobierno explotador y eso lo tenemos que hacer en unidad", convocó Argüello al hacer llamado a los trabajadores.

En esa línea, agregó: "Se terminó la paciencia señor presidente, este pueblo no da para más. No podemos seguir soportando esta explotación. Por eso, desde la Confederación del Trabajo se van a profundizar los reclamos sindicales y gremiales", lanzó Argüello en referencia al presidente Javier Milei.

A su tiempo Cristian Gerónimo, pidió "honrar la memoria de un argentino que marcó al mundo" y destacó uno de los postulados de Jorge Bergoglio: "El trabajo no es un privilegio, es un derecho", lema de la convocatoria.

"Nuestro país atraviesa una situación crítica, no lo dicen los números y las estadísticas, lo dice la realidad de la ciudadanía", expuso Gerónimo y advirtió que "este no es el camino de una Argentina inclusiva".

En esa línea, esgrimió que "el movimiento obrero está de pie, está unido, está organizado y no va a retroceder" y destacó que la central obrera "siempre va a estar del lado de los trabajadores que luchan".

En último lugar, Sola pidió celebrar el Día del Trabajador "más allá si son formales o informales" y aseguró que con la movilización los líderes gremiales "están cumpliendo con su responsabilidad".

"La movilización es una responsabilidad que esta CGT ha puesto en superficie. Lo hemos hecho desde el minuto cero. Nos oponemos a un Gobierno que efectivamente es de derecha", reivindicó Sola y planteó que "no puede haber algo más contradictorio que decir que se bajó la pobreza". "Lo invito a que haga cinco cuadras hasta Constitución", desafió el triunviro al Gobierno a quien acusó de estar "encerrado en su teoría".

En otras críticas al oficialismo, señaló que "es un Gobierno que lleva la palabra destrucción como estandarte" y contrastó con que en la central obrera "somos constructores de la paz social".

"Tenemos que crear que la justicia social sea lo importante en un Gobierno", exhortó Sola y pidió crear una "Argentina con producción, desarrollo, trabajo". "Somos capaces de construir sobre lo que se destruye", cerró el acto.