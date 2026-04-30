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Milei visita el portaaviones USS Nimitz y participa de la inauguración de ejercicios militares conjuntos

El Presidente llegó al mediodía a bordo de un avión junto a Karina Milei, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina.

Javier Milei

Javier Milei, en la cubierta del  portaaviones USS Nimitz (Foto: Presidencia).
Milei visita el portaaviones USS Nimitz y participa de la inauguración de ejercicios militares conjuntos
Milei visita el portaaviones USS Nimitz y participa de la inauguración de ejercicios militares conjuntos

El presidente Javier Milei participa este jueves de una actividad de ejercicios militares conjuntos organizada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en aguas de Mar del Plata, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 que se desarrollan en el Atlántico Sur.

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Javier y Karina Milei apoyaron a Manuel Adorni desde los palcos de la Cámara de Diputados. Foto: Presidencia.

Milei partió en avión desde Aeroparque a las 10 de la mañana acompañado por una reducida comitiva integrada por su hermana, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. El Presidente y sus funcionarios fueron recibidos por el embajador norteamericano, Peter Lamelas, al aterrizar en la cubierta del portaaviones nuclear USS Nimitz, que navega en aguas argentinas. Se trata de un nuevo gesto de alineamiento con la potencia norteamericana.

La comitiva argentina aterrizó cerca del mediodía en el portaaviones a propulsión nuclear que se encuentra en aguas argentinas desde hace una semana. Lo hizo a bordo del avión militar estadounidense Grumman C-2 Greyhound, autorizado para operar en la cubierta del buque de la armada norteamericana.

La visita presidencial se extenderá por alrededor de seis horas de ejercicios conjuntos, que incluyen una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

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Según confirmó el Ministerio de Defensa argentino, también participan del evento el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. argentinas, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

"A bordo del portaaviones USS "Nimitz" de la @USNavy, el Presidente @JMilei participa de una jornada del Passex 2026 junto al Ministro @tgcarlospresti, los jefes del @EMCFFAA_Arg y de la @Armada_Arg y el embajador Peter Lamelas. Presenciarán demostraciones aéreas de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, en un ejercicio que fortalece la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto entre Argentina y Estados Unidos", señala el comunicado oficial difundido en la red social X.

Por su parte, Presti informó que el miércoles finalizaron los ejercicios de adiestramiento militares argentinos en la Patagonia.

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"Hubo desplazamientos multimodales por vía aérea, terrestre y ferroviaria para llevar medios y personal a uno de los entornos más desafiantes del país. En acción se vieron los nuevos Stryker, los TAM 2C-A2, drones de ataque y el Radar RPA-200M desarrollado por INVAP e incorporado recientemente. La visita operativa incluyó lanzamiento de paracaidistas, maniobras de conexión y contraataque y tiro de combate con todos los sistemas de armas, incluyendo misiles RBS 70 y artillería de 105 mm. Miles de hombres y mujeres adiestrándose para defender a la Patria", dijo Presti.

¿Qué incluyen los ejercicios militares conjuntos con el Comando Sur de EE.UU.?

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El ejercicio conjunto, denominado Passex 2026, fue habilitado por el Gobierno mediante el Decreto 264/2026, decisión que derivó en fuertes críticas de parte de fuerzas de la oposición en el parlamento argentino, que advirtieron que este tipo de autorizaciones, que incluyen el ingreso de fuerzas militares extranjeras al territorio nacional, deben tener la autorización expresa del Congreso.

El ejercicio consiste en el entrenamiento conjunto de fuerzas armadas de ambos países en buques extranjeros que, sin desembarcar en territorio continental, transitan por aguas jurisdiccionales.

Según el programa oficial, el USS Nimitz cruzó el Estrecho de Magallanes y desde el domingo anterior se encontraba en el Mar Argentino con destino al sur de Mar del Plata, donde se desarrolla uno de los ejercicios del programa Southern Seas 2026.

Durante la semana se realizaron ejercicios conjuntos en los que también participaron embarcaciones de la Flota de Mar de la Armada argentina junto al portaaviones y al destructor USS “Gridley” (DDG-101).

El martes 28 se sumó el destructor ARA “La Argentina”, con dos helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros a bordo del Nimitz.

Durante la semana, en las costas patagónicas de Trelew se ejecutaron maniobras en formación, vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion y un ejercicio de defensa aérea con simulación de ataques de cazas F-18.

El miércoles continuaron frente a la costa de la ciudad bonaerense de Necochea, con la incorporación del buque argentino destructor ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”.

En un operativo conjunto previo, en 2024 llegó a las costas argentinas el portaaviones a propulsión nuclear USS George Washington de los Estados Unidos, que realizó ejercicios en el Atlántico Sur con la Armada Argentina, en el marco del Southern Seas 2024.

Los ejercicios conjuntos se enmarcan en los tratados de cooperación militar y de seguridad firmados por los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, que además incluye la asociación estratégica en temas de defensa nacional e internacional y la posible construcción de un puerto logístico en Ushuaia, Tierra del Fuego, como puerta de ingreso a la Antártida.

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