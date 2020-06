Otra funcionaria con coronavirus: ahora dio positivo la ministra de Espacio Público de la Ciudad

"Me siento bien y estoy en mi casa", indicó la ministra porteña Clara Muzzio (Foto: Archivo)

La ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, tiene coronavirus y está cumpliendo el aislamiento obligatorio en su casa por orden médica ya que se encuentra en buen estado de salud.

"Les quiero contar que me dio positivo el hisopado por coronavirus. Me siento bien y estoy en mi casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos", sostuvo la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Y añadió: "Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quédense en sus casas y cuídense".

El caso positivo de Muzzio se suma a una cadena de contagios en el ámbito político y extiende las redes de la enfermedad en la actividad pública. El diputado bonaerense Alex Campbell, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal son otros casos conocidos.