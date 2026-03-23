Lumilagro abrió el debate: reducción de personal, precios más bajos y producción en China

La respuesta de los usuarios de X

Las respuestas estuvieron dominadas por críticas a la estrategia comunicacional y a lo que muchos interpretaron como una falta de sensibilidad. “A veces lo mejor es callar. La verdad que no me dan ganas de comprarle nada a una empresa que se jacta y hasta parece enorgullecerse de despedir gente para ofrecer su producto más barato”, escribió el usuario @Lautarofc. “Tenía Lumilagro pero después de leer el tuit me veo en la obligación en conseguir otra marca, una que no esté orgullosa de dejar 100 familias sin trabajo”, señaló @CarpLocura__. Otros optaron por la ironía y hablaron de “los termos del hambre”.

También hubo algunos mensajes en defensa de la empresa, que destacaron la necesidad de mantener la competitividad. “El objetivo principal de toda empresa es perdurar en el tiempo. La única forma de perdurar en el tiempo es vender un producto competitivo. Un contrato de trabajo no es una adopción, la empresa no tiene obligación de mantener empleados si hace al producto no competitivo”, sostuvo el usuario @CosmeGonzlez4.

El recambio de producir a importar

La polémica volvió a poner sobre la mesa la reconversión que la compañía inició tras la pandemia. Lumilagro redujo progresivamente su producción local y priorizó la importación de productos, principalmente desde China. La planta de Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires, continúa operativa, aunque actualmente no fabrica.

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La empresa comercializa termos provenientes del stock producido durante la pandemia y de mercadería importada. Luego de desvincular a 170 trabajadores mediante retiros voluntarios y otras modalidades, la plantilla quedó reducida a unos 100 empleados, entre directos e indirectos. En su momento de mayor actividad, cuando la producción funcionaba las 24 horas, la firma llegó a generar alrededor de 300 puestos de trabajo.