Guerra total del Gobierno contra el PRO a 6 días de las elecciones: acusaciones cruzadas y el crudo plan contra "los amarillos"

"Para mí hubo un acuerdo entre Cristina (Kirchner) y (Mauricio) Macri para ensuciarme a mí. El único que pierde con esto soy yo", sentenció Milei en una entrevista televisiva y agregó: "C ristina logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina”, disparó.

Adorni más tarde este lunes, en conferencia de prensa en Casa Rosada, uso la misma estrategia y advirtió incluso que las denuncias sobre irregularidades en el PAMI también formarían parte de una "operación electoral" contra el Gobierno.

"Cada operación vamos a salir a desmentirla nos molesta mucho este juego perverso de mentir por cosas que no existen", dijo el vocero y primer candidato de La Libertad Avanza en la pelea electoral en la que este domingo 18 de mayo, Milei intentará destronar al PRO como principal fuerza de derecha en la Ciudad y preparar un escenario de fuerte polarización con el kirchnerismo de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Adorni también vinculó al PRO con el kirchenrismo y señaló que "la vieja política no entiende que la gente votó hace año y medio para que estas cosas no pasen más. La gente quiere dar vuelta la página de la corrupción y que los corruptos no ocupen un cargo público".

"No importa el partido al que pertenecen, los que votaron contra Ficha Limpia son todos igual, son parte del problema", se defendió, en cambio, el vocero y candidato de Milei, cuando se le preguntó por qué el Gobierno no criticó por igual a los dos senadores misioneros y al exgobernador de esa provincia, Carlos Rovira y el kirchnerismo, como lo hizo con el PRO.

adorni lospennato.jpg

Adorni se plegó a la estrategia lanzada por la mesa política que conduce Javier y Karina Milei desde la Casa Rosada para llevar al PRO en la guerra electoral con el oficialismo.

Así, a la denuncia de un supuesto pacto de Macri con Cristina Kirchner, Adorni agregó que "el pacto con Rovira lo hizo Cristina Kirchner" y aseguró que "el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos no mienten" cuando dicen que "nunca hablaron con el exgobernador y dirigente político de Misiones a quien responden políticamente los dos senadores que con su cambio de voto, lograron hacer caer el proyecto de Ficha Limpia la semana pasada en el Senado.

En la Casa Rosada también niegan estar negociando con el kirchnerismo un proyecto para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Así desde lo más alto poder, salieron a despegar al presidente del escándalo en el último tramo de campaña de cara a las elecciones legislativas en CABA, denunciando una operación de Macri, del kirchnerismo y del periodismo, aunque esta vez, excluyeron a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por haber convocado a la frustrada sesión del Senado sin la seguridad de tener los votos.

En medio del escándalo, Milei prepara las valijas para partir por segunda vez en dos meses rumbo a Roma, aunque por ahora nadie en la Casa Rodada se anima a confirmar la agenda del presidente y la comitiva para participar de la misa de asunción del papa León XIV el domingo 18 a la mañana.

Milei cerrará este miércoles 14 la campaña electoral junto a su principal candidato, Manuel Adorni en un acto en el parque Mitre, en Recoleta y se muestra incómodo con la fecha del vieja a Roma: hubiera querido quedarse en Buenos Aires para votar por sus candidatos y estar junto al vocero en el búnker de La Libertad Avanza a esperar los resultados desde el Hotel Libertador.

En paralelo, el Gobierno prepara importantes anuncios económicos para este jueves, al filo de la veda electoral, vinculadas a las desregulaciones para el uso de dólares que los argentinos guardan en el colchón y la motosierra en organismos del Estado, que va a anunciar el propio Adorni en conferencia ante periodistas acreditados en la Casa Rosada.