Macri le respondió a Milei tras la acusación de pacto con Cristina: habló de "alucinación seria" y de "desilusión infinita"

De esa manera, le respondió a Milei que más temprano había dicho sobre la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado: "Para mí hubo un acuerdo entre Cristina (Kirchner) y (Mauricio) Macri para ensuciarme a mí. El único que pierde con esto soy yo”, sentenció el mandatario. “Cristina logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina”, disparó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1922010313668395197&partner=&hide_thread=false Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita https://t.co/iR3szxwz3A — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 12, 2025

Macri replicó en el mensaje un video de la diputada nacional Silvia Lospennato, que encabeza la lista del PRO en la Ciudad en las elecciones legislativas del próximo domingo 18 de mayo, sobre la caída de Ficha Limpia.

"Señor presidente la Ficha Limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío aunque yo lo haya presentado por primera vez en 2016", remarcó Lospennato,

Embed

"La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada", sostuvo y le atribuyó a Milei la "responsabilidad de que saliera la ley".

Además, lamentó: "Pero todavía hay algo peor que mentir que es creerse las propias mentiras, un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años". "No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas, no lo cree ningún argentino" , argumentó.

Y completó: "Pese a los ataques y los agravios yo estoy en paz porque tengo la certeza de que la verdad sale a la luz porque somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción".