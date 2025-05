El Gobierno aumenta la presión para frenar las paritarias acordadas por encima de la inflación

En ese marco, fuentes del Gobierno confirmaron a A24.com que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó para el próximo martes a las 14 a una reunión entre las cámaras empresarias de Comercio y Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) para "reformular el acuerdo que firmaron la semana pasada".

Desde el Gobierno aclararon que "no hay conflicto en el caso del convenio paritario de Comercio" y aseguran que "no hay una decisión, porque todavía se está analizando", en respuesta a las denuncias de los gremios sobre la supuesta decisión oficial de "no homologar" el acuerdo firmado entre las partes la semana pasada.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó relativizar el conflicto gremial creciente a raíz de lo que la CGT denuncia como una caída del poder adquisitivo de los trabajadores en el último año, y dijo que el Gobierno "solo puede intervenir en caso de que los acuerdos entre privados se firme algo que esté fuera de la ley".

En ese mismo clima, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió este miércoles a las nuevas autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la Casa Rosada para hablar de "competitividad".

Los pedidos del secretario de Trabajo Julio Cordero

empleados-comercio.jpeg

Según denunció la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) el secretario de Trabajo nacional, Julio Cordero, convocó al gremio y a las cámaras empresariales del sector para intentar reformular la paritaria firmada la semana pasada y acusó al Gobierno de "no querer homologarla" porque pretende que "los aumentos queden por debajo de la inflación.

El acuerdo, rubricado hace una semana para los empleados de Comercio y que fue ratificado por el gremio en un comunicado, contempla un incremento del 5,4% acumulativo, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio).

Pero, según trascendió, desde el Ministerio de Economía, objetaron esas cifras porque superan el 1% mensual que busca imponer Luis Caputo en las negociaciones para sostener la desaceleración inflacionaria.

Cerca de Cordero aclararon a A24.com que "no vamos a plantear nada, sino que ellos (las partes) van a reformular el acuerdo y lo van a traer para homologar el martes".

La excusa del gobierno en la homologación del convenio de Comercio fue que se demoró porque "ingresó el viernes 2 de mayo, que fue un día no laborable" y el gobierno "lo está analizando, todavía no hay una decisión".

Consultado sobre el tema en conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero y candidato, Manuel Adorni se excusó de responder por "desconocer el tema".

El vocero presidencial también se refirió a los reclamos de aumento salariales de empleados estatales y funcionarios nacionales cuyos sueldos "están congelados por orden del presidente Milei", mientras que cuestionó las medidas de fuerza de otros sectores privados como los colectiveros de la UTA.

"El Gobierno no va a ceder a la extorsión de un gremio, que entendemos, está lejos de pelear por una cuestión estrictamente salarial" dijo Adorni y atribuyó al conflicto de la UTA una "connotación política"

Este mismo miércoles la Secretaría de Trabajo decretó la "conciliación obligatoria" en el conflicto por la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias en el sector de la industria metalúrgica, luego de que el gremio de la UOM anunciara un paro de 24 horas en todas las fábricas del país.

uom.jpeg

El Ministerio de Capital Humano, a través de la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictó la conciliación obligatoria por 15 días ante el anuncio por parte de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de un paro de actividades este miércoles 7 de mayo en todas las fábricas del país.

En la resolución dictada este miércoles, Cordero intimó a gremios y a empresarios a "retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio".

Así, el Gobierno "exhortó a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la actividad involucrada".

Francos recibió a la UIA en Casa Rosada en medio del conflicto por las negociaciones paritarias

Guillermo Francos recibió en Casa Rosada a las nuevas autoridades de la UIA, encabezadas por Martín Rapanelli. Foto Jefatura de Gabinete.jpeg

En ese clima de creciente conflicto gremial, tras el paro general convocado por la CGT el pasado 10 de abril y el reciente paro de colectiveros de la UTA que este martes paralizó a buena parte del transporte público en el AMBA, el Gobierno recibió a las nuevas autoridades de la UIA.

El presidente de la UIA, Martín Rapallini; el vicepresidente de Desarrollo Industrial, David Uriburu; el vicepresidente sectorial, Rodrigo Pérez Graziano y el secretario Eduardo Nougués estuvieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos para dialogar, según se informó oficialmente, "sobre la marcha de la economía del país".

"Ellos manifestaron la importancia del equilibrio macroeconómico alcanzado y conversamos sobre cómo avanzar en el futuro para generar más competitividad al sector productivo argentino. Acordamos seguir trabajando para avanzar en estos temas", se limitó a señalar Francos en un comunicado.

Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmaron en los últimos días que a partir de fin de este año y principios de 2026 el gobierno impulsará ante el Congreso los proyectos de reformas laboral, previsional y tributaria, todos temas pendientes de discusión con los sectores empresarios y gremiales.