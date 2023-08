Javier Milei, durísimo con las organizaciones sociales: "Si me rodean la Casa Rosada..."

Javier Milei adelantó que también eliminará secretarías

Movilización a Plaza de Mayo en conta del fallo que en 2017 benefició con el 2x1 a militares juzgados de delitos de lesa humanidad. Foto Wado De Pedro.jpg Javier Milei: “A los que tiren piedras los voy a meter presos y si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto”.

En una entrevista televisiva, el ganador de las elecciones PASO 2023 indicó que también eliminará varias secretarías encabezadas por Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, referentes del Movimiento Evita y Barrios de Pie, respectivamente.

En caso de llevar a cabo esas medidas en una eventual Presidencia, Milei se refirió a las posibles protestas a las que se expondrán.

"La pregunta es qué hago. Si tiran piedras, los meto presos, porque a la gente no le va a faltar la asistencia, pero saco a los intermediarios, a los chorros, saco a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien. Si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto de ahí, a mí no me van a sacar", expresó en La Nación +.

“Si hay una persona que comete un delito, tiene que ir preso, tiene que pagar por eso”, afirmó sobre las políticas de seguridad que tiene en mente. De todos modos, rechazó la idea de una pena de muerte, “porque eso va contra el derecho a la vida”.

