La Ciudad habilitó el 911 para que comerciantes denuncien "hostigamiento" de camioneros

Días atrás, la Secretaría de Comercio Interior intensificó sus controles en los centros de distribución de las principales cadenas de supermercados ante la detección de faltantes de productos pertenecientes al programa Precios Justos, con la colaboración de los trabajadores de logística pertenecientes al gremio de camioneros.

En estos controles el personal de fiscalización de la Secretaría se acercó a “constatar la entrega de un muestreo de los productos solicitados por los supermercados a sus proveedores".

Embed CABA habilita el 911 para denunciar controles ilegales de precios realizados por patotas sindicales o piqueteros. — Felipe Miguel (@FelipeMiguelBA) January 16, 2023

En ese contexto, desde la Ciudad y la oposición rechazaron la incorporación de Camioneros en los controles. “Frente a cualquier situación en la que reciban un hostigamiento, una amenaza, una dificultad para poder ejercer sus derechos, cuentan con el 911 para ponerse en contacto con nosotros y que las fuerzas de seguridad, la Policía de la Ciudad, se haga presente en los comercios y restablezca el imperio de la ley", indicó Miguel

De la misma manera, el diputado Waldo Wolff advirtió: "LLAMÁ AL 911 No permitas que ni la patota de Moyano ni los piqueteros de Alberto Fernández te aprieten. Llamá y denunciá. Desde CABA vamos a cuidarte del apriete K. La inflación no se baja a los golpes. Llevan 16 de los últimos 20 años gobernando y todavía no se dieron cuenta".

La defensa de Pablo Moyano

Este mismo lunes, Pablo Moyano, Secretario General de la CGT y adjunto de Camioneros, defendió la tarea de control paralelo al Estado y aclaró que fue por pedido expreso del gobierno.

“(El Secretario de Comercio Interior, Matías) Tombolini nos pidió controlar los centros de distribución de los grandes supermercados”, aseguró Moyano en la radio FutuRock y relató que junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, empezaron a observar que “los productos no llegaban a las góndolas” y puso como ejemplo que “salían 10 camiones con X productos y en los supermercados solo había 2 góndolas con esos productos”.

"Los empresarios encanutan la mercadería y después remarcan los precios", cuestionó el sindicalista.