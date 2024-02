La dura determinación que Patricia Bullrich tomó con el gendarme que lució un parche libertario

Durante la jornada de debate, con varios incidentes entre manifestantes del Partido Obrero, el PTS, el MST y el Frente de Izquierda con la Policía Federal y Gendarmería, llamó la atención el "look" del efectivo.

Las redes no lo dejaron pasar, y se difundió así la imagen de un gendarme que llevaba puesto un parche con la bandera de Gadsden, símbolo de origen estadounidense y vinculado a la derecha.

Según periodistas de medios presentes en el lugar, el efectivo, al darse cuenta de que estaba siendo enfocado por las cámaras, utilizó sus manos para tapar el símbolo.

La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, denunció la situación en sus redes sociales. “Los gendarmes que trae Bullrich se identifican con las fuerzas del cielo. Patético”, expresó.

tuit bregman.jpg

Cuál es el origen de la bandera de Gadsden, utilizada por seguidores de Milei y Trump

La “bandera libertaria” se pudo observar en el chaleco antibalas del oficial. De fondo amarillo, en cuyo centro hay una serpiente de cascabel en espiral y en posición defensiva, debajo se lee la frase “Dont tread on me”, que puede traducirse como “no pases sobre mí” o “no me pises”.

Diseñada por Christopher Gadsden en 1775, esta bandera incorporó la idea de Benjamin Franklin de utilizar una serpiente como símbolo.

Originalmente, representaba las luchas de Estados Unidos contra fuerzas externas, pero con el tiempo, su significado evolucionó de manera significativa.

La bandera se convirtió así en un ícono en protestas contra la regulación de armas y las medidas para controlar la pandemia del coronavirus en 2020.

En 2023 hizo presente en la victoria electoral de Javier Milei, y apareció incluso en seguidores de Donald Trump en Estados Unidos.