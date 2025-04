La historia de los dos hermanos que sobrevivieron a dos ataques en la Guerra de Malvinas

Embed - "ESTUVE CINCO DÍAS SIN SABER SI MI HERMANO ESTABA VIVO", VETERANO DE MALVINAS

El buque Formosa fue destinado a Puerto Argentino para abastecer a las fuerzas nacionales en las islas Malvinas. "Los primeros días estuvimos fondeados porque Puerto Argentino no podía recibir a ese tipo de buque, no teníamos a quién descargar. Quien hizo la tarea de estiba fue la tripulación por buques pequeños que habían sido incautados a los ingleses", confió Belicow sobre su llegada a Malvinas a mediados de abril.

Y explicó que el buque argentino "tenía cinco bodegas y el muelle de Puerto Argentino era muy pequeño, por lo que el buque no estaba completamente en el muelle", eso hizo -explicó- que la carga fuera "muy dificultosa".

El ataque en Puerto Argentino y al buque "Formosa"

En horas de la madrugada del 30 de abril de 1982, la fuerza británica atacó Puerto Argentino. Belicow comentó que un día antes habían terminado la descarga de los productos en esa zona y tuvieron que "salir a fondear". "Teníamos que ponerle agua a una bodega, eso fue a medianoche, a las 5 de la mañana empezamos a escuchar los primeros proyectiles pero se sentía un ruido impresionante, ya estábamos un poco nerviosos, no teníamos armamento a bordo, nada", comentó sobre la Marina Mercante que tiene personal civil.

Después de ser testigos a los lejos del ataque a Puerto Argentino, contó que la tripulación del buque Formosa definió ir hacia el sur. "A eso de las cinco de las tarde, vemos en el horizonte tres aviones. Uno de los tres aviones se separa y nos viene a atacar a nosotros, recuerdo como si hubiese sido esta mañana el ataque ese", relató.

Y continuó: "Era de los nuestros, un error de inteligencia que en cualquier guerra puede suceder". Luego recordó que la primera bomba que le tiraron al tripulación "a dios gracia tocó una grúa, se fue al agua y explotó". Pero la acción del avión argentino siguió: "El avión hizo pasada y tiró dos bombas más que cayeron al agua y explotaron".

Además de las bombas, el avión también abrió fuego con proyectiles de 20 milímetros que "llegaron a traspasar tres mamparos de metal", resaltó Belicow y remarcó que afortunadamente no hubo ninguna muerte por el ataque.

Sin embargo, contó que al otro día por la mañana mientras la tripulación juntaba "aproximadamente 40 proyectiles" dieron con una bomba que "estaba dentro de la bodega" de la embarcación que "no había explotado".

La explicación de piloto argentino

Belicow confió que "muchos años después" los tripulantes de ELMA Formosa se juntaron con el piloto argentino que los atacó por error. "Obviamente se disculpó, tuvimos un asado con toda la tripulación", señaló y afirmó que el aviador les dijo que "con la velocidad de ataque no podía darse cuenta de qué se trataba".

"Teníamos bandera pero estaba en la parte de atrás pero viniendo de adelante no se ve y a 1.500 km/h no sé si lo podía ver", reafirmó el veterano.

El ataque al ARA General Belgrano y la historia de su hermano

El egresado de la Escuela de Náutica comentó que su hermano estudió en la Escuela Naval y que también fue destinado a Malvinas pero para tripular el ARA General Belgrano.

general belgrano.jpg

Después de sobrevivir al ataque por error de la aviación argentina, la tripulación del ARA Formosa se dirigió a la Bahía de San Sebastián para chequear los daños al buque. "Llegamos a San Sebastián y viene el radioperador y dice se la pegaron al crucero Belgrano", relató sobre el ataque del submarino británico HMS Conqueror que terminó con la vida de 323 argentinos.

"Estuve unos cinco días sin saber si mi hermano estaba vivo o no. Hasta que el día previo a la llegada a Buenos Aires me llama el capitán al camarote y me muestra un telegrama donde me dice que mi hermano estaba vivo", compartió.