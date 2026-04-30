ANDIS: la Justicia ordenó peritar los audios de Spagnuolo y abrió un nuevo capítulo en la causa

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Hasta ahora, tanto el juez Sebastián Casanello como el fiscal Franco Picardi habían evitado utilizar las grabaciones en la investigación. La decisión apuntaba a evitar que una eventual nulidad contaminara toda la causa, bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, cuestionó esa postura y ordenó avanzar con la verificación de los audios. Ante ese escenario, Lijo decidió cambiar el rumbo y avanzar con la pericia, anticipándose a un nuevo fallo del tribunal de alzada.

El trasfondo: denuncias de corrupción y espionaje

El expediente principal investiga presuntas irregularidades en la ANDIS, mientras que en paralelo tramita otra causa por supuesto espionaje ilegal que involucra también a figuras del Gobierno.

MWFQNXJLXJEVBNFCSSPCDKCIEE Ariel Lijo, juez federal.

En ese contexto, la defensa de Spagnuolo, a cargo de los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, había presentado un informe técnico que sostiene que existe un 65% de probabilidades de que la voz haya sido modificada con inteligencia artificial.

Qué puede pasar ahora

La pericia de Gendarmería será clave para definir el futuro de la causa. Si se confirma la autenticidad de los audios, podrían convertirse en una prueba determinante. En cambio, si se detectan manipulaciones, la investigación podría enfrentar un escenario complejo en términos procesales.