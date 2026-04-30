"Es solo un mail": Rubio buscó apagar la polémica por Malvinas y negó un giro de Estados Unidos

El episodio ocurre en medio de un vínculo tenso entre la administración de Donald Trump y varios socios de la OTAN, especialmente Londres. Las diferencias se profundizaron tras la decisión del primer ministro Keir Starmer de no involucrarse en el conflicto con Irán ni brindar apoyo logístico, como el uso de bases o despliegues en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Desde el gobierno británico reiteraron su postura histórica, al señalar que los habitantes del archipiélago han expresado su voluntad de seguir siendo un territorio británico de ultramar y remarcaron que el principio de autodeterminación es "primordial", un criterio que Argentina rechaza.

Según The Telegraph, la ministra del Interior británica, Yvette Cooper, abordó el tema con Rubio en una reunión en Washington, tras el malestar generado por la filtración. En paralelo, no trascendió si Carlos III trató la cuestión con Trump durante su visita de Estado.

Qué dijo Milei sobre Malvinas

En este contexto, el presidente argentino, Javier Milei, volvió a reafirmar el reclamo de soberanía al sostener que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”. Sin embargo, fuentes citadas por el medio británico indicaron que el mandatario habría postergado un viaje a Londres, donde tenía previsto reunirse con Starmer y con el dirigente Nigel Farage.

milei por Malvinas 2 La filtración mencionaba posibles represalias a aliados y reavivó el conflicto por la soberanía del archipiélago. (Foto: archivo).

Pese a la controversia, voceros estadounidenses insistieron en que la posición oficial de Washington se mantiene "neutral": reconoce la administración británica de facto sobre las islas, pero evita tomar partido en la disputa de soberanía con la Argentina.

Pese a la controversia, voceros estadounidenses reiteraron que la posición oficial de Washington “permanece neutral”, reconociendo la administración de facto británica sobre el archipiélago pero sin tomar partido en la disputa de soberanía con Argentina.