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TENSIÓN CON ALIADOS

"Es solo un mail": Rubio buscó apagar la polémica por Malvinas y negó un giro de Estados Unidos

El secretario de Estado relativizó la filtración de un correo del Pentágono que sugería revisar el apoyo al Reino Unido y aseguró que Washington mantiene una posición “neutral” en la disputa por las Islas Malvinas.

Rubio calificó como “solo un mail” al documento que generó tensión diplomática tras su difusión. (Foto: archivo).

Rubio calificó como “solo un mail” al documento que generó tensión diplomática tras su difusión. (Foto: archivo).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, intentó bajar el tono de la polémica generada tras la filtración de un correo interno del Pentágono que sugería revisar el respaldo de Washington al Reino Unido en la disputa con la Argentina por las Islas Malvinas. En declaraciones al diario The Telegraph, el funcionario aseguró que se trató de “sólo un mail” sin carácter oficial.

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Tras la filtración del Pentágono, los kelpers ratificaron su lealtad al Reino Unido y defendieron la autodeterminación.

Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas. La gente se está exaltando demasiado por un mail”, afirmó Rubio, quien descartó que exista un cambio en la postura estadounidense o un eventual alineamiento con el reclamo argentino sobre la soberanía del archipiélago.

La controversia se desató luego de que la agencia de noticias británica Reuters difundiera el contenido del documento, que planteaba posibles represalias diplomáticas contra aliados que no respaldaron la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Entre las alternativas, se mencionaba la posibilidad de revisar el apoyo a "posesiones imperiales" bajo control europeo, como las Malvinas.

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La filtraci&oacute;n mencionaba posibles represalias a aliados y reaviv&oacute; el conflicto por la soberan&iacute;a del archipi&eacute;lago. (Foto: archivo).

La filtración mencionaba posibles represalias a aliados y reavivó el conflicto por la soberanía del archipiélago. (Foto: archivo).

El episodio ocurre en medio de un vínculo tenso entre la administración de Donald Trump y varios socios de la OTAN, especialmente Londres. Las diferencias se profundizaron tras la decisión del primer ministro Keir Starmer de no involucrarse en el conflicto con Irán ni brindar apoyo logístico, como el uso de bases o despliegues en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Desde el gobierno británico reiteraron su postura histórica, al señalar que los habitantes del archipiélago han expresado su voluntad de seguir siendo un territorio británico de ultramar y remarcaron que el principio de autodeterminación es "primordial", un criterio que Argentina rechaza.

Según The Telegraph, la ministra del Interior británica, Yvette Cooper, abordó el tema con Rubio en una reunión en Washington, tras el malestar generado por la filtración. En paralelo, no trascendió si Carlos III trató la cuestión con Trump durante su visita de Estado.

Qué dijo Milei sobre Malvinas

En este contexto, el presidente argentino, Javier Milei, volvió a reafirmar el reclamo de soberanía al sostener que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”. Sin embargo, fuentes citadas por el medio británico indicaron que el mandatario habría postergado un viaje a Londres, donde tenía previsto reunirse con Starmer y con el dirigente Nigel Farage.

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La filtraci&oacute;n mencionaba posibles represalias a aliados y reaviv&oacute; el conflicto por la soberan&iacute;a del archipi&eacute;lago. (Foto: archivo).

La filtración mencionaba posibles represalias a aliados y reavivó el conflicto por la soberanía del archipiélago. (Foto: archivo).

Pese a la controversia, voceros estadounidenses insistieron en que la posición oficial de Washington se mantiene "neutral": reconoce la administración británica de facto sobre las islas, pero evita tomar partido en la disputa de soberanía con la Argentina.

Pese a la controversia, voceros estadounidenses reiteraron que la posición oficial de Washington “permanece neutral”, reconociendo la administración de facto británica sobre el archipiélago pero sin tomar partido en la disputa de soberanía con Argentina.

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