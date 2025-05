Yanina Latorre dio escandalosos detalles de la historia de amor clandestino de Brancatelli y Luciana Elbusto

Luego, reveló: "Ellos eran amigos, primero iban a la fiestas de Papparazzi, subieron fotos juntos, y de repente esa "amistad" se empezó a abrir. Él empezó a acompañarla con los chicos, y e n cuarentena empezó el vínculo".

"No lo pudieron manejar. Ella nunca más estuvo en pareja, tuvieron un solo impasse que fue cuando ella, hace un año y medio o dos, salió con Matías Alé. Él se puso celoso, pero bien, le dijo que no podía pedirle ni exigirle nada", siguió Latorre.

"El entorno de Luciana está muy preocupado, es el que habla porque quiere que ella salga de este vínculo", agregó.

Y sobre Brancatelli afirmó: "Nunca habló mal de la mujer. El cuento es que él que está enamorado de ella y la quiere. A veces le mandaba mensajes y le decía 'se puede amar a dos personas por igual'. Él ama a su familia, ama ese concepto familiar que tiene Cecilia (Insinga) y sus dos hijos, y también la quiere a ella".

Embed

Luciana Elbusto rompió en llanto y confesó el dato más duro de su vínculo con Brancatelli: "Cada uno...."

En los últimos días estalló un terrible escándalo entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto tras la filtración en redes de unos supuestos chats hot entre los dos.

Lo cierto es que en en diálogo con el ciclo Puro show (El Trece) la periodista se quebró al referirse a este tema y estar en medio de una complicada situación.

Elbusto reconoció además que habló durante dos días con Cecilia Insinga, la esposa de Diego Brancatelli, aunque evitó dar detalles de lo que charlaron.

"No hay mucho para aclarar, no quiero ni me mentir, ni negar, ni aceptar, nada", explicó. Y sobre el diálogo con la mujer de Diego Brancatelli, aseguró: "Hablamos el lunes y martes. Una charla que fue en privado y cada parte es entendible lo que siente y está atravesando. No voy a decir qué hablamos".

Embed

Ante la directa pregunta de Matías Vázquez si tuvieron sexo con Brancatelli, primero Luciana Elbusto evitó responder y luego comentó: "Ya lo negué un montón de veces".

La periodista remarcó que esos chats que se filtraron "no son reales" e indicó: "Con Diego no hablo desde la semana pasada y creo que cada uno se está tomando su tiempo".

"Lo conozco hace un montón de tiempo y lo voy a cuidar. Cada uno lo sufre y atraviesa a su manera y creo que tenemos que cuidarnos entre todos para que nadie salga lastimado", continuó Luciana ya afectada por la situación y llorando.

Y cerró: "No es algo lindo de estar hablando y exponiendo por eso trato de medirme en las palabras. En las redes todos apuntan a mí y es una situación horrible".