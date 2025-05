Ficha Limpia: Jorge Macri negó un acuerdo con el kirchnerismo y pidió explicaciones por Rovira

Sobre las declaraciones del presidente en las que aseguró que la caída de Ficha Limpia se debió a un acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo, Jorge Macri señaló que "nada más lejos" y afirmó que han "sufrido agresiones y persecución" por parte del peronismo. "Está profundamente equivocado", agregó.

"A mí lo que me sorprende que el presidente no dijo nada de (Carlos) Rovira, de la actitud de sus senadores. Nadie del gobierno dice nada de Rovira, hablan de nosotras, cuál puede ser nuestro interés de que la ley no salga...", repreguntó al hacer referencia a las versiones que aseguran que el exgobernador de Misiones pidió que los legisladores que responden a él, cambiaran su voto.

"Por qué no hay pataleo respecto a los senadores de Rovira y para qué se pelean con nosotros", añadió y remarcó: "Los nuestros votaron".

"La clase media la está pasando mal, la gente dice esperemos que valga la pena y de golpe pasa todo esto, tan a contra mano del momento y un golpe a nivel internacional porque el mundo mira estas cosas. Estos gestos tienen costos que va mucho más allá de un fenómeno electoral ahora, del enojo de la gente localmente", lamentó.

Además, desmintió le respondió al Presidente su reproche por no haber sacado Ficha Limpia en la legislatura porteña: "También es falso lo que dicen que no la presentamos en la ciudad". "(Horacio Rodríguez) Larreta no la presentó en sus ocho años pero yo llegué y la presenté el año pasado y perdimos la votación por un voto", señaló.

Al respecto, indicó que "entre el kirchnerismo y la izquierda voltearon" ese proyecto. "Presentamos una ley de Ficha Limpia, la mandamos nosotros y perdimos la votación. Esto es para aclararle a todos los que dicen que en la Ciudad no lo hay", recriminó.

Sobre ese tema, explicó que en la Legislatura porteña solamente tiene "siete de 60" legisladores, lo que representa, dijo, "el 11 por ciento" del total y lo que hace estar "muy en minoría".

La cruzada contra los trapitos

El jefe de Gobierno porteño justificó que necesita aumentar la cantidad de legisladores porteños para sacar proyectos de ley como los que tiene contra los trapitos. "Hoy los trapitos se me cagan de risa (sic)", enfatizó y observó que hoy por hoy "la pena máxima es una multa".

"Además si le hago diez multas cómo hago para cobrárselas" cuestionó y señaló que ese proyecto busca implementar una "pena de cárcel de 45 días" o de "60 días".

Respecto a la recolección de residuos en la Ciudad, señaló que "mejoramos mucho la limpieza en los últimos dos meses". "¿Está la Ciudad como me gustaría? No. Es difícil cuando vos tenés una crisis como la que estamos viviendo, a eso le sumo a algunos pícaros que lo hacen a propósito".