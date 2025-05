Javier Milei, por la caída del proyecto Ficha Limpia: "Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme"

El Presidente también se defendió de los cuestionamientos en torno al presunto pedido al exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para que los senadores cambien su voto. “Acá tenés mi WhatsApp, revisalo todo. No tengo nada que ocultar”, sostuvo.

Embed

Milei expresó su frustración por la caída del proyecto que, según él, llevó adelante con compromiso personal: “Ese proyecto llevaba mi nombre. Lo tomé lleno de errores, lo corregí, lo puse a Fargosi, trabajó Petri. Yo lo mandé a Extraordinarias, logré que saliera en Diputados gracias a Guillermo Francos”.

También cuestionó al PRO y apuntó contra la gestión porteña: “Los amarillos que tanto se quejan gobiernan la Ciudad hace 17 años y no tienen Ficha Limpia. Jorge Macri, Lospennato, todos se quejan de la motosierra. Pero no quieren achicar el Estado, y sin eso no se pueden bajar los impuestos”.

En otro tramo de su descargo, Milei recordó que Juntos por el Cambio solía responsabilizarlo cada vez que se caía una votación: “Cada vez que transaban con los kirchneristas, y faltaban votos, me echaban la culpa a mí. Son psicópatas de todos lados”.

Por último, el mandatario reiteró que con solo 39 diputados y 6 senadores es difícil avanzar en el Congreso, y responsabilizó a “los chorros del kirchnerismo” por frenar el avance del proyecto.