Marianela Mirra anunció su separación de José Alperovich con un categórico mensaje

“Solo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, siguió.

Luego, remarcó: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años, y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si está bien o mal“.

Por último, Mirra confirmó su ruptura:“¡Hasta acá llegué yo! Algún día sacaré un libro, de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos”.

El polémico mensaje de Marianela Mirra a José Alperovich por su cumpleaños: "Vamos a..."

El romance de Marianela Mirra y José Alperovich que lleva muchos años y que se blanqueó recién hace unas semanas tras la información que dio Jorge Rial generó mucho revuelo en el ambiente del espectáculo y político.

La ganadora de Gran Hermano 2007 bancó públicamente al ex político, preso en el penal de Ezeiza tras ser condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina.

Desde las redes sociales, al cumplirse el cumpleaños número 70 de Alperovich el 13 de abril, Marianela compartió una historia en su cuenta de Instagram con un romántico mensaje a su pareja, con quien se conoce hace dos décadas.

Con una imagen de Alperovich y musicalizado con la canción Ese maldito momento de la banda No Te Va Gustar, Mirra volvió a reiterar que cree en la inocencia del ex gobernador de Tucumán.

“Feliz cumple rey! Vamos a salir adelante juntos de esta!", indicó la ex GH al comienzo. Y siguió: "Es un sufrimiento no poder tenerte conmigo, como el día que me arrebataron mis sueños y el amor tan grande que construimos cada día!”.