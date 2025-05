Patricia Bullrich en A24 sobre las lista de las barras: "Los jefes están todos"

Embed

Bullrich explicó que "recibimos una lista del gobierno anterior de 4 mil personas que tenían derecho de admisión, trabajamos con todas las provincias, y a partir de ahí comenzamos a tener un engrosamiento de esa lista con todas las personas que tuvieron actitudes violentas dentro de la cancha, que generaron situaciones violentas en la sed de los clubes".

Precisó además que para alcanzar ese número controlaron 4.500 partidos y a 4.500.000 de personas. "De los que logramos identificar en la entrada de los partidos, tuvimos 1.161 personas prófugas de la Justicia", señaló y dijo que hubo otras "6.537 personas con derecho de admisión". "Y ahí le sumamos todas las personas desde el 10 de diciembre de 2023 tuvieron alguna actitud antideportiva, violenta o de extorsión", agregó.

La ministra señaló que el listado va a "ser un aporte" para el buen desarrollo del Mundial de Clubes que organiza la FIFA. "La resolución mañana sale en el boletín oficial. La lista no, porque no es una lista pública. Cualquier ciudadano puede saber, por algún mecanismo, si está o no en esta lista", agregó.

"Creemos que EE.UU. va a impedir la entrada al país, los que no tienen visa y quieren sacar la visa no van a recibirla, y aquellos que tienen visa no los van a dejar entrar al país", remarcó.

El anuncio de la ministra

En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que más de 15.000 personas tienen prohibido ingresar a los Estados Unidos para asistir al Mundial de Clubes que se disputará el mes próximo. La funcionaria estuvo acompañada por Karina Milei, el vocero presidencial y candidato a legislador por La Libertad Avanza en la Ciudad, Manuel Adorni, y otras autoridades nacionales e internacionales.

"La lista tiene a más de 15.000 personas que no podrán ir al Mundial", afirmó Bullrich, y detalló que los datos fueron provistos por el programa Tribuna Segura, que identifica a hinchas con antecedentes penales o causas judiciales vinculadas a hechos de violencia en eventos deportivos.

La funcionaria enfatizó que la información ya fue enviada al gobierno estadounidense con el objetivo de impedir el ingreso de estos hinchas al país sede del certamen. "Les estamos brindando seguridad a Estados Unidos para que estos violentos no puedan estar", aseguró.

Durante la presentación se detallaron los alcances de la medida, enmarcada en acuerdos bilaterales de cooperación internacional en seguridad, y se expusieron los principales resultados del programa Tribuna Segura: récord de controles en estadios, operativos en rutas, capturas relevantes y su reciente implementación en instancias internacionales.

En el evento estuvieron presentes también Franco Berlin, director de Seguridad en Eventos Deportivos, y Abigail Dressel, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Argentina.

El Mundial de Clubes reunirá por primera vez a 32 equipos de los cinco continentes y contará con la participación de River Plate y Boca Juniors como representantes argentinos. La competencia se celebrará el mes próximo en distintas ciudades de Estados Unidos y será una de las mayores citas futbolísticas del año.