Manuel Adorni en A24 por las elecciones en CABA: "Imagino una ciudad que deje de estar estancada"

“Hoy la ciudad está mejor que hace 17 años, pero peor que hace uno o dos. Y si te estancás, del otro lado está el kirchnerismo. Nosotros no estamos dispuestos a ceder ante el kirchnerismo en ningún lugar”, agregó sobre ese punto.

Aunque aclaró que Jorge Macri continuará al frente del Ejecutivo porteño, Adorni defendió la importancia de las elecciones legislativas de este domingo. “No es una elección de nombres, es una elección de ideas. Vamos a elegir 30 legisladores. No vamos a gestionar la Ciudad, pero sí vamos a legislar. Y ahí es donde vamos a dar las batallas necesarias”, expresó.

El economista también aprovechó para marcar diferencias con los sectores más tradicionales del PRO. “Ellos siguen defendiendo ideas añejas. Dicen que no hace falta una motosierra, que no hay que recortar nada. Bueno, eso implica más impuestos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso”, sostuvo, y remarcó: “Si no están contemplados en el presupuesto, significa suba de impuestos”.

Consultado sobre su agenda legislativa, Adorni apuntó: “Mi obsesión está en la ley base de la Ciudad. Una versión local que flexibilice trámites, permita privatizaciones y brinde mayor transparencia en concesiones”. Aunque reconoció que dependerá de los tiempos legislativos, consideró que ese proyecto podría marcar su inicio como legislador porteño si es electo.

También se refirió a la posibilidad de un acuerdo con el PRO en la Provincia de Buenos Aires: “Si logramos que las agendas sean las mismas y vamos para el mismo lado, no hay por qué no ir en un mismo tren. Pero hay puntos esenciales que no son negociables para nosotros, como la baja de impuestos y del gasto público”.

Sobre el impacto de un eventual triunfo de Leandro Santoro este domingo, fue tajante: “El kirchnerismo en la Ciudad sacó siempre la misma cantidad de votos. El lunes pueden titular cualquier cosa, no nos importa. Nosotros vamos avanzando, como dice el nombre del partido”.

Finalmente, defendió la marcha del rumbo económico del gobierno nacional: “La economía está creciendo. Vamos a tener un año de crecimiento que no se vio en muchísimo tiempo. Esta vez funciona porque nuestros fundamentos son correctos. La inflación está muerta, y la economía va a volar”.

Adorni defendió la eliminación de subsidios a Tierra del Fuego:

Por otro lado, Adorni volvió a apuntar contra el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y justificó las recientes medidas del Gobierno nacional que afectan al esquema de beneficios fiscales en la provincia. En este marco, sostuvo que la eliminación de subsidios es parte de una estrategia para bajar impuestos y terminar con “un sistema injusto”.

"Todas las jurisdicciones necesitan cambio. Nosotros, desde el Gobierno Nacional, podemos hacer un montón de cosas buenas, podemos bajar impuestos. Ahora, si del otro lado tenés a un gobernador o al jefe de la Federación de Comercio que te los sube, no tiene el efecto total que nosotros buscamos", aseguró.

El candidato libertario insistió en la necesidad de avanzar hacia una “competencia fiscal” entre provincias, y cuestionó el régimen fueguino: “Es un sistema injusto que los argentinos paguemos productos más caros de lo que deberíamos. No tiene ninguna razón de ser que los argentinos subsidiemos una zona del país con cuestiones que se discutieron hace 50 años”.

Adorni criticó con dureza la reacción del gobierno fueguino ante las medidas del Ejecutivo. “No entendemos bien por qué se han ofendido tanto. Hoy tenés un paro en la planta, el gobierno de Tierra del Fuego amenazando con presentarse a la Justicia, y las empresas alineadas con eso. Pero cuando vos tenés un esquema de subsidios, siempre los van a defender”, señaló.

En ese sentido, defendió la idea de que los consumidores se beneficien directamente con precios más bajos: “Cuando vos gastás 1.500 dólares en un celular en lugar de 2.000, con los otros 500 vas a salir a consumir, vas a reactivar otro sector”.

