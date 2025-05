"Tiraba puntazos": el estremecedor relato en A24 del pasajero atacado por un colectivero de la línea 60

“Eran cerca de las once y media de la mañana. Fui a tomar el colectivo para ir a buscar a mi hijo al colegio. Le muestro al chofer el carnet que tengo por una lesión en la pierna y me pide el DNI. Se lo doy y le comento que es la primera vez que me lo piden. Ahí me contesta:'Cerrá el orto, yo manejo acá'", contó el pasajero agredido.

Intentando evitar el conflicto, Rodrigo se fue hacia el fondo con su pareja, pero el chofer no dejó de provocarlo: “Me seguía bardeando desde el volante. Llega un momento en el que detiene el colectivo arriba de un puente y vuelve a gritarme lo mismo. Me acerco a preguntarle cuál es su problema y ahí empieza todo. Me insulta otra vez y yo me defiendo. Le pego y ahí él agarra algo al costado del asiento: sacó un cuchillo Tramontina y empezó a tirarme puntazos”.

El momento fue desesperante. “Había nenes, mi pareja estaba temblando. Fue un caos”, describió. Según su testimonio, el chofer habría frenado en una zona particular, tirado el freno de mano y desatado la agresión con el arma blanca, poniendo en riesgo la integridad de todos los pasajeros.

Rodrigo también reveló que no era la primera vez que tenía un cruce con ese conductor. “Hace un año, este mismo chofer hizo un comentario desubicado sobre mi pareja".

Tras el hecho, Rodrigo realizó la denuncia correspondiente. “La Policía me dijo que estaba detenido, pero después me enteré que ya está libre. Me preocupa que quiera venir a mi casa. Ya hicimos la denuncia, pero no entiendo cómo lo largaron. Esto se desmadró”, lamentó.

Hasta el momento, la empresa de transporte no emitió un comunicado oficial. Se espera que la justicia analice las cámaras de seguridad del colectivo y tome medidas. Mientras tanto, Rodrigo insiste: “Si esto me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Una persona así no puede estar al volante”.

Cómo sucedió la agresión del colectivero a un pasajero

Lejos de calmarse, el chofer reaccionó con violencia: exhibió un cuchillo y le tiró puntazos al joven mientras otros pasajeros intentaban frenar la pelea. La secuencia fue filmada por Micaela, pareja del agredido, quien advirtió que difundiría el video para que el colectivero fuera sancionado.

Incluso cuando el chofer volvió a su asiento, ambos continuaron amenazándose. Rodrigo, en medio del forcejeo, llegó a tomar una zapatilla en la mano con intención de golpear al conductor. El chofer, por su parte, abrió la puerta del medio del colectivo y le exigió que bajara, reiterando sus amenazas.

En otro momento del video, se ve cómo el pasajero vuelve a subir al colectivo y el conductor intenta agredirlo con un matafuego.

Antecedentes de violencia del chofer con la misma pareja

Según denunciaron Rodrigo y Micaela, no era la primera vez que tenían un conflicto con este mismo colectivero. En ocasiones anteriores, ya habían protagonizado discusiones. En una de ellas, el chofer le exigió al joven su documento para verificar la validez de su credencial de viaje, lo que derivó en otra pelea.

"Hoy pasó lo mismo. Le dije que me tenía podrido, y con un manotazo le volé los lentes", reconoció Rodrigo, quien además reveló que estuvo detenido en el pasado pero lleva cinco años "limpio".

La pareja también aseguró que otra pasajera denunció que el mismo chofer le cobraba mal el boleto.