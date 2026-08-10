La Justicia le pidió a Adorni que justifique sus bienes por inconsistencias en su declaración patrimonial

A partir de ese cotejo, se identificaron incrementos, compras y desembolsos que, de acuerdo con la fiscalía, "no encuentran" hasta el momento una explicación suficiente frente a los ingresos lícitos comprobados.

El informe técnico no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial. Sin embargo, las inconsistencias detectadas fueron consideradas suficientes para avanzar con el pedido de explicaciones.

Más de 20 preguntas y un plazo de 15 días

El requerimiento de Pollicita incluye más de 20 preguntas dirigidas específicamente a Adorni. La fiscalía intimó al exfuncionario a responder dentro de los próximos 15 días y justificar los incrementos patrimoniales, adquisiciones y gastos que fueron reconstruidos durante la investigación.

El pedido fue elaborado a partir del análisis realizado por la DAFI, que tuvo como objetivo reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.