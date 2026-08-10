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La Justicia le pidió a Adorni que justifique sus bienes por inconsistencias en su declaración patrimonial

El ex jefe de Gabinete tiene 15 días para responder el requerimiento. El fiscal Pollicita adoptó la medida luego de que un informe técnico detectara inconsistencias en la evolución patrimonial de Adorni y su pareja.

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La Justicia le pidió a Adorni que justifique sus bienes por inconsistencias en su declaración patrimonial

El fiscal federal Gerardo Pollicita envió un requerimiento de justificación patrimonial a Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga al ex jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. El documento contiene más de 20 preguntas concretas y le da un plazo de 15 días para explicar distintos movimientos de su patrimonio.

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La medida representa un nuevo avance en la investigación y fue tomada luego del informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que detectó inconsistencias en la evolución patrimonial de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti.

Patrimonio de Adorni: las inconsistencias que detectó el informe

Según el requerimiento elaborado por Pollicita, el análisis conjunto de la documentación reunida permitió advertir diferencias entre la evolución de los patrimonios declarados y los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar.

La fiscalía señaló que fueron analizados los movimientos patrimoniales y financieros de Adorni y Angeletti, junto con sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, tanto públicas como reservadas, y sus respectivas rectificativas.

A partir de ese cotejo, se identificaron incrementos, compras y desembolsos que, de acuerdo con la fiscalía, "no encuentran" hasta el momento una explicación suficiente frente a los ingresos lícitos comprobados.

El informe técnico no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial. Sin embargo, las inconsistencias detectadas fueron consideradas suficientes para avanzar con el pedido de explicaciones.

Más de 20 preguntas y un plazo de 15 días

El requerimiento de Pollicita incluye más de 20 preguntas dirigidas específicamente a Adorni. La fiscalía intimó al exfuncionario a responder dentro de los próximos 15 días y justificar los incrementos patrimoniales, adquisiciones y gastos que fueron reconstruidos durante la investigación.

El pedido fue elaborado a partir del análisis realizado por la DAFI, que tuvo como objetivo reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

En pocas palabras

  • Caso Adorni: El fiscal Pollicita pidió justificar sus bienes.
  • Irregularidades detectadas: Inconsistencias en su declaración patrimonial.
  • Acción judicial: Se busca esclarecer el origen de los fondos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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