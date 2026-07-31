Milei defendió a Adorni, habló de Malvinas y rechazó que el Gobierno haya sido "salvado" por Estados Unidos

Malvinas: "Los mayores avances los hizo este Gobierno"

Javier Milei se refirió a la bandera de Malvinas expuesta por los jugadores de la Selección argentina en el Mundial 2026 (Foto: archivo).

Durante la entrevista, Milei volvió a referirse a la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que exhibieron los jugadores de la Selección argentina tras la semifinal frente a Inglaterra en el Mundial 2026 y diferenció el sentimiento popular de la política exterior.

"Es un deporte, un juego. Mezclar las cosas es un problema. Los jugadores mostraron la bandera por un sentimiento y es entendible. La política tiene que guardar la compostura. El gol de Maradona a los ingleses no nos devolvió las islas", señaló.

En esa línea, reivindicó la estrategia diplomática de su administración y aseguró que ningún otro gobierno obtuvo avances similares en la negociación con el Reino Unido.

"Los mayores avances de la historia los hemos logrado nosotros. Hicimos que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros. Incluso hay sectores en el Reino Unido que consideran que las Malvinas son argentinas y deberían ser devueltas", afirmó.

La defensa del swap con Estados Unidos

Javier Milei dijo que es "deshonesto" decir que "Estados Unidos nos salvó" con el swap en 2025 (Foto: archivo).

Otro de los ejes de la entrevista fue la asistencia financiera que recibió el Gobierno del Tesoro de los Estados Unidos, a través de un swap, durante la fuerte presión cambiaria registrada el año pasado, en la previa de las elecciones legislativas de 2025.

Milei volvió a cargar contra sectores de la prensa y rechazó las versiones que atribuyen la estabilidad económica al apoyo de Washington.

"Entiendo cómo juegan algunos medios y periodistas que responden a determinados intereses. Eso lo tengo claro", sostuvo.

Luego argumentó que la magnitud de la corrida cambiaria fue muy superior al aporte realizado por el Tesoro.

"¿Cuándo en la historia un gobierno soportó una corrida de 41.000 millones de dólares? Nunca. Si además se suman los encajes que limpiamos, el ataque especulativo fue equivalente a 70.000 millones de dólares. Por eso es muy deshonesto intelectualmente decir que Estados Unidos nos salvó. De esos 70.000 millones, Estados Unidos aportó apenas 2.500 millones, menos del 5%. No se puede decir que todo cambió por ese porcentaje", enfatizó.