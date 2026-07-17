La pericia contable detectó inconsistencias patrimoniales en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni

Durante la feria judicial, Pollicita revisará junto a su equipo las conclusiones del informe y evaluará las observaciones realizadas por los especialistas. Una vez completado ese análisis, el fiscal podrá solicitar formalmente que Adorni justifique el origen de su patrimonio antes de decidir si corresponde avanzar con una citación a declaración indagatoria.

Los siete ejes del informe

El trabajo de la DAFI examinó la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Para ello, el estudio se estructuró en siete áreas principales.

El primer punto reconstruye la composición del patrimonio de ambos, incluyendo bienes, inversiones, disponibilidades, créditos y deudas al inicio y al cierre de cada año investigado.

El segundo apartado analiza los ingresos y el origen de los fondos, contemplando transferencias, rescates de inversiones, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

El tercer eje se concentra en las entradas y salidas de dinero, relevando gastos cotidianos y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo y en moneda extranjera, cancelación de obligaciones y movimientos de efectivo.

El cuarto capítulo compara las declaraciones juradas presentadas con las rectificaciones efectuadas posteriormente, verificando cambios en la valuación de activos y pasivos y su correlación con el resto de la prueba incorporada al expediente.

En el quinto apartado se estudia la operatoria con criptomonedas y billeteras virtuales, incluyendo depósitos, retiros, compras, ventas, intercambios, transferencias y saldos, además de su correspondencia con la información bancaria y fiscal.

El sexto punto analiza la incorporación de bienes, el financiamiento de compras, préstamos y otras obligaciones, cruzando escrituras, registros bancarios, documentación fiscal y declaraciones testimoniales.

Por último, el informe elabora una ecuación patrimonial anual y acumulada para determinar si los ingresos acreditados resultan suficientes para justificar el patrimonio, los gastos y las cancelaciones de deudas detectadas durante el período investigado.

Qué busca determinar la investigación

La causa se inició a partir de sospechas sobre un presunto incremento patrimonial que no guardaría relación con los ingresos declarados por Adorni.

En ese marco, la fiscalía recopiló información sobre compras de bienes, remodelaciones de propiedades, viajes de alto costo y otras adquisiciones consideradas de elevado valor económico. También incorporó facturas, remitos, conversaciones y otra documentación aportada por testigos, con el objetivo de reconstruir el nivel de gastos del ex funcionario.

Toda esa información fue contrastada por la DAFI con las declaraciones juradas y la documentación financiera disponible para determinar si existieron diferencias entre los recursos declarados y las erogaciones realizadas.

Hasta el momento, la principal explicación presentada por la defensa de Adorni sostiene que parte de su patrimonio proviene de una inversión de aproximadamente USD 200.000 en Bitcoin realizada entre 2013 y 2014, operación que —según su versión— le habría generado una ganancia cercana a USD 500.000.

Con el informe ya incorporado al expediente, la fiscalía deberá definir ahora si las inconsistencias detectadas requieren un pedido formal de justificación patrimonial o si corresponde avanzar hacia una nueva etapa de la investigación.