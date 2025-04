Ignacio Torres acusó a La Libertad Avanza de actuar con "ingratitud" y con "oportunismo electoral" frente al PRO

Embed - IGNACIO TORRES HABLA DE LA "MINI VACA MUERTA" DE CHUBUT: "SOMOS UNA PROVINCIA BENDECIDA"

En una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, el gobernador respondió sobre la disputa que llevan adelante el PRO y LLA por la Ciudad de Buenos Aires. "A mí no me gusta, teniendo tantas cosas para mostrar, para poner en valor, no me gusta que un presidente diga que tenemos que ir juntos en todo el país y que en paralelo haya agresiones que no tienen razón de ser, en algún distrito en particular, como el caso de Capital Federal que es incoherente con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires", cuestionó al mandatario, Javier Milei.