Patricia Bullrich apuntó contra Javier Milei y Sergio Massa por la suba del dólar: "Estamos al borde del precipicio"

“Lo veíamos venir. Lo único que hace Massa es ahondar la crisis. Especuló que esto iba a pasar después del 22 de octubre. Frente a la irresponsabilidad de Massa, cuyo único objetivo es ganar un voto, se está generando un movimiento tan rápido que estamos al borde del precipicio” indicó Bullrich.

Y luego completó: “También le advertimos a la gente que por otro lado está Javier Milei que llama a dolarizar porque quiere cumplir su idea aunque 46 millones de argentinos pierdan salario”, remarcó Bullrich.

“Frente a quien profundiza la crisis como ministro de Economía, y frente a quien asusta a los argentinos, estamos dispuestos a tomar las riendas del país en el punto en el que lo dejen”, sumó.

En línea con la estrategia política de Bullrich, Melconian también criticó en duros términos a Milei, al que etiquetó de “egocéntrico” y de no entender cuál es su función durante la campaña para llegar a la Casa Rosada.

patricia-bullrich-junto-a-carlos-melconian-y-M2HRVDQARJHLHMDOH3OLN4HGTA.avif

Para Carlos Melconian, el plan de Juntos por el Cambio es el mejor

“Es una falta de total entendimiento de cuál es el rol de un presidente o un candidato. No podés fagocitar todo porque estás en una carrera política. Es una persona que en medio de su egocentrismo cree que cuánto más alto esté el dólar más le conviene. Nunca entendí que cero dividido algo es cero, no tengo para dolarizar, o algo dividido cero es infinito, no hay un tipo de cambio al cual esto cierra porque no hay reservas.”

Sobre la crítica situación actual, el economista fue categórico: “Estamos a salarios salvadoreños y ecuatorianos”, advirtió. Por eso, destacó el objetivo de la conferencia: “Tiene como eje central comentarle a la sociedad argentina que hay quien la contenga y que el 10 de diciembre hay algo para poner sobre la mesa, que es la búsqueda de una solución”.

La conferencia con Melconian estaba prevista para las 17 en la ciudad de Tres de Febrero, organizada sobre la marcha en medio de su recorrido de campaña previsto para hoy. Con el correr de las horas, se modificó el lugar de encuentro, en la sede del Pro en Balcarce 412.