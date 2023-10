Patricia Bullrich apuntará a denunciar a Milei con la "casta" y a exponerlo como artífice de la devaluación.

De todos modos, Massa le respondió que él mismo había pedido la renuncia del ex jefe del gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, cuyo crucero en yate por Marbella con Sofía Clérici desató denuncias por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión, y que ella no le había pedido la renuncia al diputado Gerardo Milman.

“El debate fue muy bueno, generó un impulso muy fuerte, mucha expectativa de vuelta, ganas de profundizar el rumbo, nos viene bien para estos diez días de campaña que quedan”, dijo a A24.com Damian Arabia, operador bullrichista a ultranza y candidato a diputado.

Bullrich buscará asociar a Milei con Massa y "la casta"

Tambien Bullrich buscó asociar a Massa con Milei cuando acusó al candidato libertario de tener candidatos massistas en sus listas y de estar asociado al jefe del sindicato gastronómico, Luis Barrionuevo, que este domingo dijo que manejaría los planes sociales. “Milei no puede explicar que se asocia con la casta que dice criticar”, señalan cerca de Bullrich.

De hecho, la candidata hizo hincapié este lunes, 24 horas después del debate, en que “Massa tiene más candidatos propios en las lisdtas de Milei que en las de Unión por la Patria”. Según Bullrich, este argumento será clave para abrir los ojos de muchos indecisos que quieren un cambio.

Por un lado, la estrategia de Bullrich es bajar a Massa al tercer puesto para entrar ella en el balotaje, con una fuerte crítica a su gestión, la inflación, la inseguridad y a la corrupción. Y por otro recuperar para ella votos que se fugaron a Milei en las PASO del 13 de agosto o que directamente no fueron a votar.

Culpará a Milei de ser el culpable de la devaluación, junto a Massa

En ese sentido, Patricia Bullrich cree haber sido la ganadora en el debate por haber expuesto con más claridad sus ideas y haber descolocado a sus adversarios. Tras las declaraciones de Milei de este lunes, mientras que el dólar trepó a 945 pesos y el libertario alentó a sacar los plazos fijos en pesos y comprar dólares, ella decidió profundizar la línea que había iniciado en la Facultad de Derecho.

Bullrich denunció este domingo que Milei quiere aumentar la devaluación y activar un Plan Bonex con las Lelicqs con hiperinflación para instrumentar la dolarización a costa de la caída de los salarios. Un día despues, el candidato libertario le dio la razon y dijo que "el peso no puede valer ni excremento" y que los plazos fijos son "basuras" que "no sirven ni para abono". De ese modo, se interpretó que alienta una corrida cambiaria.

Bullrich culpa a Massa por la crisis cambiaria, pero está ahora más convencida de que Milei apuesta a una fuerte devaluación, una hiperinflación, la licuación de los activos del Banco Central (Lelicqs) y así generar el escenario para ganar las elecciones del 22 de octubre y luego instrumentar la dolarización si es elegido presidente.

En esa línea se expresaron varios economistas, como el propio bullrichista Carlos Melconian, que descuentan que el dólar superará en días los 1000 pesos, y que acusaron de “irresponsable” al candidato libertario por poner en jaque los salarios de 47 millones de argentinos.

Los antecedentes exponen a Milei a la condena generalizada

La condena generalizada se explica también porque Milei había dicho la semana última que “cuanto más sube el dólar más fácil será dolarizar”. Incluso, cuando apoyó en el Congreso la ley para eliminar el impuesto a las ganancias había admitido que si no se bajaban los gastos ello iba a aumentar el déficit, la emisión monetaria y la hiperinflación.

De todos modos, justificó su voto en que, según él, “los impuestos son un robo” y en que el Estado es una “organización criminal”. De todos modos, señaló que lo más “racional” era dejar que se “prendiera fuego el oficialismo” porque “más rápido los vamos a sacar” y Juntos por el Cambio “no los quieren sacar porque los necesitan de socios para mantener los negocios de la casta”.

Cuando terminaba el debate del domingo último, Bullrich cruzó al candidato de La Libertad Avanza. “¿Quiere saber lo que son las Leliq? Lo que ustedes van a hacer puré con la dolarización. Cómo dijo el otro día, cuánto más alto esté el dólar mejor, total 46 millones de argentinos se estrellan con el salario bajísimo”, exclamó Bullrich. “Con las Leliq lo que ustedes quieren hacer es un plan Bonex, para que de ahí salga la dolarización con salarios de hambre para la gente”, lo acusó.

Las dos brechas de Patricia y las dos piñas a Milei

Duro cruce entre Javier Milei y Patricia Bullrich: "Lamento que usted mienta" Duro cruce entre Javier Milei y Patricia Bullrich: "Lamento que usted mienta". (Foto: captura)

Ahora, Bullrich profundizará esa línea. “Si. Esa es la idea. Avanzar por las dos brechas que abrimos. Ahora vamos por Milei. Fue una gran victoria”. ¿Cuáles son las dos brechas? “Massa quedó enterrado con la corrupción y la inflación, que no tuvo respuestas. Le entró esa bala. Milei recibió dos piñas que lo descolocaron".

¿Cuáles fueron las dos piñas? "La primera fue la de Luis Barrionuevo y la casta. La segunda cuando Patricia le dijo que busca la hiperinflación para empobrecer a 47 millones de argentinos con tal de dolarizar haciendo el negociado de las Leliqs y los bonos. Cosa que Milei confirmo hoy”, dijo un dirigente de Juntos por el Cambio allegado a Bullrich.

“Si. Echó más leña al fuego. Hay que mostrar lo que es este tipo. Es muy peligroso. A Milei lo único que le importa es demostrar que los demás somos todos simios”, agregó otra fuente cercana a la candidata.

Melconián atacó a Milei y a Massa

En ese sentido, el eventual ministro de Economía de Bullrich, Carlos Melconian, también profundizó en esa línea. “El dólar blue vale cerca de $1000 porque tenemos uno (Milei) que se pone contento cuanto más sube y el otro (Massa) le tira papel como si fuera kerosene al fuego”, dijo, al referirse a la emisión monetaria que aumentaría en un 40% la base monetaria en los próximos días.

Al disertar en el Consejo de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, Melconían fue duro con Massa: “Toda esta tragedia que está armando este hombre antes de llegar a octubre, me da que pensar, que quiere irse a su casa, si no le da miedo a él agarrar”.

Por su parte, Massa culpó a Milei por la corrida del dólar y dijo “son una manga de irresponsables" y lo acusó de "prender fuego la casa por un voto". En la presentación de un libro de Daniel Scioli, Massa dijo: "No les importa la gente, sólo les importa una frase atractiva para generar un título en los medios".

Prosiguió: "Estamos ante una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina, sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en el mañana". Y agregó: "Agitar, decirle a la gente 'saquen los depósitos' de manera irresponsable... Cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo. Esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño al gobierno les hace daño a millones de argentinos".

Carlos Melconian, en el panel del Coloquio IDEA 2023.jpg Carlos Melconian en el coloquio IDEA 2023. Si gana Patricia Bullrich en las próximas elecciones, el economista sería su ministro de economía. (Foto IDEA)

Dos irresponsables, según el economista Marcos Buscaglia

Muchos economistas se expresaron en esa línea. "Hay dos irresponsables, Massa con su plan de gasto y emisión, con un 40% más de la base monetaria, y Milei que quiere dolarizar sin dólares y llama a no renovar los depósitos alimentando una corrida y una licuación con mayor pobreza para los 47 millones de argentinos", dijo Marcos Buscaglia, a A24.com.

“Milei está buscando generar el caos económico, está claro y lo viene haciendo constantemente porque piensa que lo favorece”, señaló Miguel Kiguel, director de Econviews. “Él piensa que cuanto peor, mejor”, señaló Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go. “Está contribuyendo a la crisis, que él dice que será la peor de la historia”, señaló.

Eduardo Levy Yeyati, de la Universidad de Pennsylvania, señaló que sus declaraciones son “un empujoncito” para “la espiralización de precios y salarios, a expensas de quienes tienen ingresos o ahorros en pesos”. Así se expresaron decenas de economistas en diversos medios.

Por otro lado, no contribuyó a la tranquilidad la situación en Medio Oriente con la invasión terrorista de Hamas a Israel y la respuesta israelí. El impacto de ese conflicto bélico se podría meter en la campaña por los efectos que podría tener en la Argentina y es un tema que analizan ahora todos los equipos de los candidatos.

Los candidatos peronistas en las listas de Milei, el trofeo de Bullrich

Por su parte, Bullrich cree que logró descolocare a Milei y a Massa en otros conflictos políticos. Lo que mas celebraron en el búnker de la candidata de Juntos por el Cambio es que obligó a Milei a admitir que tiene a candidatos puestos por el peronismo y tiene una alianza con el jefe gastronómico Luis Barrionuevo para fiscalizar las urnas. Bullrich le dijo que “tenes a los chorros de Massa y Barrionuevo”.

Milei respondió “vos también tenés a la gente del otro lado” y “la gente cambia” de signos políticos. La acusación de Juntos es que Milei aceptó muchos candidatos a diputados, legisladores y concejales del peronismo, tanto de Massa como del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y de otros sectores. La admisión de Milei fue como un trofeo para Bullrich, que viene juntando información de sus dirigentes de todo el país.

Por otra parte, Bullrich lo cuestionó por su propuesta de liberar la venta de armas y Milei desmintió que fuera su propuesta, pero al rato circulaban en todas las redes sociales videos diseminados por el bullrichismo donde Milei la proponía con todas las letras. En el equipo de la ex ministra de Seguridad aseguran que existe otro clima en el equipo y que cambiaron los vientos para su postulación y ahora confían en ingresar al balotaje del 19 de noviembre.