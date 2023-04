Patricia Bullrich cuestionó a Axel Kicillof por vincularla con el crimen del colectivero: "Conmigo, no"

En referencia al asesinato del colectivero Daniel Barrientos en el partido de La Matanza, Kicillof sostuvo que, "para ser un delito vinculado al robo, tiene elementos muy dudosos y muy sospechosos".

El Gobernador, empero, resaltó la necesidad de ser "respetuosos de las víctimas" ante el caso "tremendamente doloroso".

También consideró que "no quita que hay que redoblar esfuerzos" y que el hecho impacta "en todos personalmente y como Gobierno", apuntó.

La respuesta de Patricia Bullrich a Axel Kicillof y el pedido de renuncia a Sergio Berni

kicillof berni.jpg La alianza opositora Juntos por el Cambio quiere interpelar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en la Cámara de Diputados provincial (Foto: Telam).

“La mentira, la cobardía de no asumir la responsabilidad de los hechos, la búsqueda de culpables y la bestialidad de las palabras del gobernador, nos muestran que nunca la verdad será parte del relato kirchnerista”, contestó Bullrich a través de Twitter.

Y agregó: "Ministro Berni: tenga la hombría de bien de un soldado de renunciar, y usted, gobernador, asuma su responsabilidad. A mí no me corren, no lo hicieron en el pasado, no lo harán ahora, y menos aún en el futuro. A su cobardía la enfrentaré con mi coraje. #RenuncieBerni".

patricia-bullrich-kicillof-twitterjpg El mensaje de Patricia Bullrich contra Axel Kicillof (Foto: Twitter Patricia Bullrich).

La ex titular del Ministerio de Seguridad, en diálogo con La Nación, también expresó: "Conmigo no, Berni. La verdad es la verdad. No hay teoría conspirativa. La verdad es la angustia, es la muerte de un colectivero. Es la crónica de una muerte anunciada”.

Sergio Berni expuso sus dudas en América Noticias sobre el crimen del chofer: "No sé si nos tiraron un muerto"

Tras ser agredido brutalmente a piñas y piedrazos, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, estuvo este lunes en América Noticias con Rolando Graña y Soledad Larghi, donde consideró que "no fue habitual" el crimen del colectivero de la línea 620 en la localidad de Virrey del Pino, La Matanza. "No sé si nos tiraron un muerto", expuso.

"No fue un hecho habitual. Por lo general, los delitos siempre tienen patrones. No es común que un auto cruce a un colectivo a las 4 de la madrugada y no se lleven nada", deslizó.

berni-americanoticias.png

En su descargo, el funcionario agregó: "Usaron un arma típica de sicario. Nos topamos con un armamento que usan delincuentes de alta monta y con una munición que sale una fortuna. Nada nos cierra".

Acerca de cómo fue el crimen, Berni dijo: "(Al chofer) lo fusilaron, no se resistió. Los delincuentes se llevaron una cartera que no tenía plata y ni siquiera abrieron".

Y completó: "No sé si nos tiraron un muerto".