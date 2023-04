“Mentiroso, renunciá”, fueron algunos de los insultos que le dijeron los distintos compañeros de Barrientos. Cerca de las 12 del mediodía, el ministro de Seguridad bonaerense trató de retirarse junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrío.

Los compañeros de Daniel Barrientos, el colectivero de la línea 620 asesinado esta mañana, continúan insultando al funcionario bonaerense. También vuelan piedras y distintos objetos contra la integridad del ministro.

la matanza.png Sergio Berni fue brutalmente agredido a piñas y piedrazos por compañeros del chofer asesinado en la Matanza

“Es lógico esto, hay un compañero muerto, ¿por qué no vinieron antes?”, aseguró uno de los voceros de la protesta casi cara a cara con Berni.

Luego de recomponerse de los golpes, Berni aseguró "estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando. No hay nadie que venga acá. Yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”.

“Acá hay una cadena de responsabilidades, pero el que siempre está en la calle soy yo”, agregó.

“Nos mentís. Decinos adelante de todas las cámaras lo que está pasando”, respondió uno de los colectiveros que trataba de entablar un diálogo con el funcionario. Mientras, efectivos de infantería esperan a unas pocas cuadras para evacuar a Berni.

image (1).png Berni fue golpeado cuando llegó a la protesta de los colectiveros. Foto Clarin-Maxi Failla.

Video: así encontraron a Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en La Matanza