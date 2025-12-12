En vivo Radio La Red
Polémica por el nombramiento de un exdirectivo de una tabacalera al frente de una secretaría clave del Gobierno

Ignacio Devitt, quien hasta hace pocos días integraba el Departamento de Asuntos Públicos de Massalin Particulares, fue designado por Adorni para coordinar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso en medio del debate por la reforma parlamentaria.

Con el cambio de gabinete que se terminó de concretar a principios de diciembre, llegaron también algunas polémicas. Especialmente por cómo fueron conformadas las estructuras intermedias dentro del Gobierno. Ahora el ojo de la tormenta se posó sobre una secretaría clave de la Jefatura de Gabinete que encabeza Manuel Adorni.

Se trata de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, área encargada de articular el vínculo entre la Casa Rosada y el Congreso. Esa dependencia quedó a cargo de Ignacio Devitt, exintegrante del Departamento de Asuntos Públicos de la tabacalera Massalin Particulares, la representación en la Argentina de la multinacional Phillip Morris. El funcionario fue designado en un rol que tomará máxima preponderancia en los próximos días, porque se inicia el debate en el Congreso de temas sensibles para el Gobierno como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y cambios fiscales e impositivos.

¿Quién es Ignacio Devitt?

Hasta fin de noviembre, Devitt ocupaba un alto cargo en la filial local de la multinacional tabacalera Philip Morris International como "Senior Manager External Affairs SC". Antes había trabajado como consultor independiente. Además fue funcionario durante la gestión de Mauricio Macri como presidente.

Su llegada al equipo que lidera el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, generó cuestionamientos en sectores políticos y empresariales, al tratarse de un área clave en la coordinación legislativa del oficialismo. "Un exdirectivo de una tabacalera se convierte en pieza clave del Gobierno en momentos donde se discute la regulación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y nuevos productos de nicotina, un sector donde Philip Morris y otras multinacionales buscan expandir su participación", se quejaban fuentes parlamentarias.

Devitt tendrá formalmente como principal tarea facilitar el diálogo con los distintos bloques legislativos y reportará directamente a Adorni. Su rol será central dentro del esquema político del Gobierno porque deberá encargarse de monitorear los votos para las reformas que el Ejecutivo considera prioritarias. Si bien las negociaciones políticas están formalmente a cargo del ministerio del Interior de Diego Santilli, Devitt monitoreará el tema desde la Jefatura de Gabinete.

La presencia de un exdirectivo de una de las tabacaleras más influyentes del país reavivó, además, un debate de fondo sobre la injerencia del sector privado en decisiones públicas. Organizaciones de la sociedad civil y referentes sanitarios advirtieron desde hace meses sobre el avance del lobby tabacalero en el Estado.

Por otro lado, desde sectores de la industria nacional advierten por la presencia de representantes de sectores multinacionales en el Estado y el exceso de desregulaciones y aperturas, lo que puede complicar a la producción local en distintos rubros económicos.

El ingreso de Devitt a una función estratégica del Gobierno suma un nuevo capítulo a esa discusión, justo cuando el sector busca expandir su mercado en productos alternativos al cigarrillo tradicional.

