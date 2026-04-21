Filtran el audio de Leopoldo Luque que hizo llorar a Gianinna Maradona en medio del juicio

Y señaló: "Después lo que cuenta Guatti es que rompe llanto, que se quiebra Gianinna, que dan un cuarto intermedio y empieza otra vez a participar de su declaración".

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Minutos más tarde, en DDM (América TV), mostraron un audio de Leopoldo Luque que habría sido el detonante del llanto de Gianinna. En ese mensaje de voz el médico decía: "Sí, voy a armar una historia clínica bien armada, necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui, y lo que hizo él en el medio también, es información, que él estuvo en México, que ahí se hablaba con el médico".

"El tema es así, él en un momento la puede quedar. Potencialidad de muerte, él, inminente, no tiene. Tiene una enfermedad crónica, que es el alcoholismo, qué sé yo. Pero responsabilidad no me cabe. Pero si se llegan a tirar a alguien, ponen, no sé, la familia en mi contra, la familia, no sé, de parte de la hija, de quién sea, los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto", continuaba el audio.

Por último, Luque cerraba con un plan de acción: "Así que buenísimo. El lunes vos me envías eso, y yo ya me pongo en campaña, armo todo, y lo que le vamos a hacer firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contras, y si está de acuerdo o no. Y eso lo tiene que firmar. Que se firme de que él es consciente de todo, de que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, de que se le solicita salud mental y él no quiere, todo".

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Cuál fue la dura frase de Matías Morla que complica a Leopoldo Luque en el nuevo juicio por la muerte de Maradona

Con el inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, volvió a aparecer una figura clave de su entorno: Matías Morla. El exabogado del astro decidió romper el silencio y se refirió con firmeza a esta nueva instancia judicial, poniendo el foco en la responsabilidad médica de Leopoldo Luque.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), Morla subrayó la importancia del proceso que acaba de comenzar y compartió sus expectativas sobre lo que vendrá. “Es el inicio de algo importante, que es determinar la responsabilidad de lo que pasó con Diego. Esperemos que continúe y que se le dé seriedad esta vez. El tribunal designado ahora es serio. Espero que se lleve adelante la ronda de testigos y se llegue a la verdad”, afirmó, marcando diferencias con lo ocurrido en el juicio anterior.

Consultado sobre la posibilidad de que finalmente se haga justicia, el abogado fue categórico y no dejó lugar a dudas. “Sí, no tengo duda. Con lo que pasó se aprendió. Se aprendió que Diego se lleva puesto todo y que hay que tener una seriedad distinta con un tema tan delicado como es Maradona”, sostuvo, convencido de que esta vez el proceso podría encaminarse de manera distinta.

Morla también se refirió al escándalo que tuvo como protagonista a la jueza Julieta Makintach y fue lapidario en su opinión. “Fue un papelón. Fue algo desopilante. No se puede creer, haciendo un videoclip. Le faltó el respeto a la familia, a la verdad, a Diego. Fue algo increíble”, disparó, dejando en claro su indignación por lo sucedido.

Finalmente, habló sobre la postura de Leopoldo Luque, el médico que atendía a Maradona y que sigue defendiendo su inocencia. Sin cuestionar su derecho a hacerlo, Morla planteó su visión: “Es una persona que está acusada de un delito y puede defenderse, me parece normal. Está bien que se defiendan con todo porque tienen un tiro solo: si sale mal, quedan muy mal parados. Yo creo que fue una mala praxis”, concluyó, con una definición contundente que vuelve a poner el foco en el rol de los profesionales de la salud en los últimos días del Diez.