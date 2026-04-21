El Gobierno prometió a las provincias completar la distribución de vacunas y medicamentos oncológicos

El ministro de Salud, Mario Lugones explicó a las provincias el nuevo cronograma de distribución de vacunas y medicamentos oncológicos (Foto: COFESA).
El ministro de Salud, Mario Lugones reunió al Consejo Federal de Salud (COFESA) y presentó ante los ministros de todas las provincias el "nuevo cronograma de vacunas acordado con la OPS" y de medicamentos oncológicos demorados -según admitió- por "el contexto geopolítico" mundial.
Uno de los temas centrales del encuentro fue la actualización del cronograma de distribución de las dosis incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, informó la cartera nacional en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud.
Ante los reclamos por demoras formulados por las provincias, el Gobierno central aclaró que "en varios casos, los envíos ya alcanzan el total previsto", mientras que en otros "se completarán de manera escalonada durante mayo, de acuerdo con los cronogramas de producción y entrega".
Otro de los temas del encuentro convocado por Lugones fue la presentación de los dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso para modificar las leyes de Salud Mental y de Discapacidad, que modifican cambian el rol de las provincias no solo en la aplicación sino en el financiamiento futuro de esos programas.
¿Qué pasa con el calendario de vacunas oficial?
En el nuevo encuentro del COFESA, que reunió a los titulares de carteras sanitarias de todo el país, Lugones aclaró que el gobierno nacional dispuso un nuevo cronograma de distribución de las vacunas del Calendario Nacional y laestrategia de cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo para 2026 y 2027.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo reconoció que "se puso en común el trabajo realizado junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para restablecer las entregas de la dosis adquiridas a través de los Fondos Rotatorios Regionales, demoradas a causa del contexto geopolítico internacional".
Según se informó durante la reunión, entre el 23 y el 28 de abril la cartera sanitaria nacional realizará nuevos envíos de vacunas a las jurisdicciones, en el marco del cronograma previsto para el segundo trimestre de 2026.
En estos despachos se incluirán las vacunas de la BCG, Hepatitis B (pediátrica y adulto), Pentavalente, Triple bacteriana (celular y acelular), Varicela, Meningococo B y VPH.
Campaña de vacunación antigripal 2026
En materia de inmunizaciones, una de las mayores preocupaciones de las provincias era la escasez y demora en la distribución de las vacunas antigripales para inmunizar a la mayor población posible de adultos mayores y niños con sintomatologías respiratorias antes de que comience el invierno.
Durante el encuentro, realizado en el Ministerio de Salud, el director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, precisó los avances de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026, y defendió el plan del Gobierno de "adelantar el cronograma" como "una decisión acertada".
Desde Nación desmintieron una demora en la distribución de vacunas antigripales y sostuvieron que "de acuerdo a los datos sistematizados por el Tablero de Seguimiento, la vacunación del personal de salud se encuentra por encima del objetivo.
En tanto, señalaron que "lainmunización de los adultos mayores de 65 años registra un 46% más de dosis aplicadas en comparación a la misma semana de campaña del año pasado".
Saulle agregó además, que el "PAMI ya recibió el 100% de la entrega prevista de dosis de vacuna adyuvantada", y que en el curso de "este mes se completará la entrega a las jurisdicciones del 66,49%" planificado de vacunas para adultos y del 84,41% de dosis pediátricas".
El Gobierno confirmó la cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo
El Gobierno también confirmó la cobertura de medicamentos de alto costo y oncológicos proyectada para este año. El secretario de Gestión Administrativa, Guido Giana, presentó a los ministros provinciales el nuevo mecanismo de adquisición de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC).
"Se trata de un proceso de licitación directa con los laboratorios que mejora el precio de compra, elimina intermediarios y agiliza los tiempos de entrega", afirmó el funcionario.
Según aseguró el Gobierno, "la proyección de la DINADIC para 2026 muestra un aumento del 27,38% en la cantidad de pacientes asistidos y del 66,29% de incremento en el gasto, lo que refleja tanto una expansión del programa como una mayor cobertura en cuanto a la complejidad y costo de los tratamientos".
En este sentido, el funcionario comunicó a los ministros provinciales la necesidad de fortalecer la planificación conjunta de las coberturas para seguir garantizando el acceso con mayor previsibilidad.