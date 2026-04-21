El Gobierno prometió a las provincias completar la distribución de vacunas y medicamentos oncológicos

¿Qué pasa con el calendario de vacunas oficial?

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En el nuevo encuentro del COFESA, que reunió a los titulares de carteras sanitarias de todo el país, Lugones aclaró que el gobierno nacional dispuso un nuevo cronograma de distribución de las vacunas del Calendario Nacional y la estrategia de cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo para 2026 y 2027.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo reconoció que "se puso en común el trabajo realizado junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para restablecer las entregas de la dosis adquiridas a través de los Fondos Rotatorios Regionales, demoradas a causa del contexto geopolítico internacional".

Según se informó durante la reunión, entre el 23 y el 28 de abril la cartera sanitaria nacional realizará nuevos envíos de vacunas a las jurisdicciones, en el marco del cronograma previsto para el segundo trimestre de 2026.

En estos despachos se incluirán las vacunas de la BCG, Hepatitis B (pediátrica y adulto), Pentavalente, Triple bacteriana (celular y acelular), Varicela, Meningococo B y VPH.

Campaña de vacunación antigripal 2026

vacuna-antigripal.jpg Vacuna antigripal: arranca la vacunación en todo el país contra la Gripe A.

En materia de inmunizaciones, una de las mayores preocupaciones de las provincias era la escasez y demora en la distribución de las vacunas antigripales para inmunizar a la mayor población posible de adultos mayores y niños con sintomatologías respiratorias antes de que comience el invierno.

Durante el encuentro, realizado en el Ministerio de Salud, el director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, precisó los avances de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026, y defendió el plan del Gobierno de "adelantar el cronograma" como "una decisión acertada".

Desde Nación desmintieron una demora en la distribución de vacunas antigripales y sostuvieron que "de acuerdo a los datos sistematizados por el Tablero de Seguimiento, la vacunación del personal de salud se encuentra por encima del objetivo.

En tanto, señalaron que "la inmunización de los adultos mayores de 65 años registra un 46% más de dosis aplicadas en comparación a la misma semana de campaña del año pasado".

Saulle agregó además, que el "PAMI ya recibió el 100% de la entrega prevista de dosis de vacuna adyuvantada", y que en el curso de "este mes se completará la entrega a las jurisdicciones del 66,49%" planificado de vacunas para adultos y del 84,41% de dosis pediátricas".

El Gobierno confirmó la cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo

Laboratorios.jpg Laboratorios extranjeros congelarán sus precios por 30 días (Foto. Archivo)

El Gobierno también confirmó la cobertura de medicamentos de alto costo y oncológicos proyectada para este año. El secretario de Gestión Administrativa, Guido Giana, presentó a los ministros provinciales el nuevo mecanismo de adquisición de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC).

"Se trata de un proceso de licitación directa con los laboratorios que mejora el precio de compra, elimina intermediarios y agiliza los tiempos de entrega", afirmó el funcionario.

Según aseguró el Gobierno, "la proyección de la DINADIC para 2026 muestra un aumento del 27,38% en la cantidad de pacientes asistidos y del 66,29% de incremento en el gasto, lo que refleja tanto una expansión del programa como una mayor cobertura en cuanto a la complejidad y costo de los tratamientos".

En este sentido, el funcionario comunicó a los ministros provinciales la necesidad de fortalecer la planificación conjunta de las coberturas para seguir garantizando el acceso con mayor previsibilidad.