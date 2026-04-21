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Con Milei a la cabeza, el oficialismo le rindió homenaje al papa Francisco a un año de su muerte

El Presidente participó de una ceremonia en la que recordó la figura del sumo pontífice argentino, además de enviar una carta al Episcopado. El Gabinete asiste a la misa en la Basílica de Lujan. Todos los mensajes del oficialismo.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei recordó su reconciliación con el papa Francisco y envió una carta al Episcopado (Foto: archivo).

Javier Milei recordó su reconciliación con el papa Francisco y envió una carta al Episcopado (Foto: archivo).

Desde Israel, donde visitó la iglesia del Santo Sepulcro, el presidente Javier Milei, junto con su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno, encabezó los homenajes que el Gobierno realizó este 21 de abril al Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Leé también Javier Milei recordó al papa Francisco a un año de su muerte y reveló que le pidió en el Vaticano
Milei recordó al papa Francisco a un año de su muerte y reveló que le pidió perdón en el Vaticano (Foto: archivo)

En una serie de mensajes en la red X, Milei publicó fotos de cuando visitó al Papa en el Vaticano en 2024, el abrazo entre ambos y el momento en que el Presidente le pidió perdón por tratarlo durante la campaña como "el maligno en la tierra". Al respecto, recordó la respuesta del sumo pontifice, al que calificó como "el argentino más grande de la historia".

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"En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "No te calentés, todos hacemos boludeces de chico". CIAO!", dijo el presidente en X.

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Al mismo tiempo, a través de la Oficina del Presidente, Milei envió una carta al titular del Consejo Episcopal Argentino, monseñor Marcelo Colombo, como otra forma de recordar la figura del sumo pontífice.

"Me dirijo a usted con el debido respeto para hacerle llegar un cordial saludo en esta fecha significativa, en la que recordamos la partida a la Vida Eterna de Su Santidad Francisco, sin lugar a dudas uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar", señaló Milei,

La carta remarca "un recuerdo personal muy significativo del llamado recibido de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023 y de los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, a la vez que destacó las posturas del Papa en cuanto a "proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes".

"Espero que esta Misa de primer aniversario del fallecimiento de Francisco produzca mucho fruto en todo nuestro pueblo y que nos permita hacer memoria agradecida de su pontificado", señaló Milei en otro de los párrafos de su misiva, en la que también expresó su "cercanía" con "todos los obispos argentinos".

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El canciller Quirno fue uno de los funcionarios que acompañó a Milei en su homenaje a Francisco en la visita a la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Allí, ambos funcionarios, junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, prendieron una vela en su honor.

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Por otro lado, desde Argentina se multiplicaron también los mensajes de funcionarios recordando a Francisco, como fue el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue uno de los invitados por la Iglesia a participar de la Santa Misa en la Basílica de Luján.

"A un año de la partida del papa Francisco, recordamos con respeto al argentino que dejó una huella imborrable en la historia. Su legado espiritual y humano seguirá vivo en millones de personas alrededor del mundo", dijo Menem al postear en X una foto del encuentro a solas de Milei con el sumo pontífice en Santa Marta.

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Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene una dura interna con el gobierno de Milei, también confirmó su asistencia a la Basílica de Luján, y envió su propio mensaje en redes sociales, compartiendo una foto de su visita a Francisco en el Vaticano.

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A la ola de mensajes se sumó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien posteó una foto de un encuentro en el Vaticano y un breve mensaje en el que señaló: "Se lo extraña, Padre".

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Por fuera de la administración nacional, quién también homenajeó a Francisco desde las redes fue el diputado nacional y armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, un hombre muy cercano a Karina Milei: "Un año sin Francisco. Un líder global que trascendió fronteras, épocas y credos", señalo Pareja.

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