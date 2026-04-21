Con Milei a la cabeza, el oficialismo le rindió homenaje al papa Francisco a un año de su muerte

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2046592898104271194?s=20&partner=&hide_thread=false En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "no te calentés, todos hacemos boludeces de chico".

CIAO! — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

Al mismo tiempo, a través de la Oficina del Presidente, Milei envió una carta al titular del Consejo Episcopal Argentino, monseñor Marcelo Colombo, como otra forma de recordar la figura del sumo pontífice.

"Me dirijo a usted con el debido respeto para hacerle llegar un cordial saludo en esta fecha significativa, en la que recordamos la partida a la Vida Eterna de Su Santidad Francisco, sin lugar a dudas uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar", señaló Milei,

La carta remarca "un recuerdo personal muy significativo del llamado recibido de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023 y de los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, a la vez que destacó las posturas del Papa en cuanto a "proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes".

"Espero que esta Misa de primer aniversario del fallecimiento de Francisco produzca mucho fruto en todo nuestro pueblo y que nos permita hacer memoria agradecida de su pontificado", señaló Milei en otro de los párrafos de su misiva, en la que también expresó su "cercanía" con "todos los obispos argentinos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2046606653110313003?s=20&partner=&hide_thread=false Carta del Presidente Javier Milei al Arzobispo de Mendoza y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo D. Colombo, con motivo del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. pic.twitter.com/VDvQAeC7KN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 21, 2026

El canciller Quirno fue uno de los funcionarios que acompañó a Milei en su homenaje a Francisco en la visita a la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Allí, ambos funcionarios, junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, prendieron una vela en su honor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2046602830983668026?s=20&partner=&hide_thread=false En mi primera visita a la Iglesia del Santo Sepulcro, encendí una vela, acompañando al Presidente @JMilei y a la Secretaria General @KarinaMileiOk.



A un año de la partida de Papa Francisco, destaco su ejemplo en defensa de la Vida y el trabajo por la Paz. pic.twitter.com/okNTBsSct5 — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 21, 2026

Por otro lado, desde Argentina se multiplicaron también los mensajes de funcionarios recordando a Francisco, como fue el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue uno de los invitados por la Iglesia a participar de la Santa Misa en la Basílica de Luján.

"A un año de la partida del papa Francisco, recordamos con respeto al argentino que dejó una huella imborrable en la historia. Su legado espiritual y humano seguirá vivo en millones de personas alrededor del mundo", dijo Menem al postear en X una foto del encuentro a solas de Milei con el sumo pontífice en Santa Marta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2046601965547716815?s=20&partner=&hide_thread=false A un año de la partida del papa Francisco, recordamos con respeto al argentino que dejó una huella imborrable en la historia. Su legado espiritual y humano seguirá vivo en millones de personas alrededor del mundo. pic.twitter.com/axS96AX812 — Martin Menem (@MenemMartin) April 21, 2026

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene una dura interna con el gobierno de Milei, también confirmó su asistencia a la Basílica de Luján, y envió su propio mensaje en redes sociales, compartiendo una foto de su visita a Francisco en el Vaticano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2046589672923467848?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco, el primer sumo pontífice argentino y americano de la historia.



Llevó la voz de la Argentina al mundo, recordándonos la importancia de la Fe, la dignidad humana y el compromiso con quienes más sufren.



Para los católicos,… pic.twitter.com/cf7jqepCQI — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 21, 2026

A la ola de mensajes se sumó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien posteó una foto de un encuentro en el Vaticano y un breve mensaje en el que señaló: "Se lo extraña, Padre".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2046597860473405812?s=20&partner=&hide_thread=false Se lo extraña Padre. pic.twitter.com/DWg8kOILgB — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) April 21, 2026

Por fuera de la administración nacional, quién también homenajeó a Francisco desde las redes fue el diputado nacional y armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, un hombre muy cercano a Karina Milei: "Un año sin Francisco. Un líder global que trascendió fronteras, épocas y credos", señalo Pareja.