Amenazas en escuelas: secuestraron un arma, una réplica y dispositivos electrónico en varios allanamientos
El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad tanto en territorio porteño como en el conurbano bonaerense. La investigación se da en el marco de un posible tiroteo en centros educativos.
Entrada principal de la Escuela Técnica Raggio de la Avenida del Libertador al 8600, uno de los establecimientos donde se activaron los protocolos.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires intervino en al menos cuatro situaciones de riesgo en establecimientos educativos porteños, donde se detectaron amenazas, exhibición de armas y conductas intimidatorias por parte de alumnos. Como resultado de los operativos, se secuestraron un revólver calibre 32 con municiones, una réplica de arma de fuego, una navaja y distintos dispositivos electrónicos.
El primero de los casos se registró el jueves 16 de abril cerca del mediodía en el Instituto Nueva Pompeya, en el barrio homónimo. Allí, un alumno de 14 años mostró a sus compañeros imágenes de un arma de fuego. La institución activó el protocolo de seguridad y dio aviso a las autoridades. Aunque en la mochila del menor no se encontró ningún arma, su padre admitió que el revólver estaba en su casa de Lanús y que no contaba con documentación legal. La fiscalía ordenó su secuestro e imputó al adulto por tenencia de arma de uso civil condicional.
Un día después, en la Escuela Técnica Raggio, en Núñez, otro estudiante de la misma edad fue denunciado por manipular una navaja de 15 centímetros dentro del aula. El objeto fue incautado y se dio intervención a la Justicia y a organismos de protección de menores.
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El tercer episodio ocurrió también el viernes, esta vez en la Escuela Normal N°10 “J. B. Alberdi”, en Belgrano. Una docente advirtió que un alumno realizaba gestos como si portara un arma. Tras una revisión, las autoridades hallaron una réplica de plástico en su poder. El joven explicó que la había llevado por temor a conflictos con alumnos de otra institución, aunque luego afirmó que se trataba de un juguete.
La Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio
El cuarto caso se conoció el domingo en el Colegio Champagnat, en Recoleta, donde un alumno de primer año realizó una amenaza a través de redes sociales. A partir de la denuncia, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio. Durante el procedimiento, la Policía secuestró una computadora, un celular y dos dispositivos de almacenamiento.
En todos los hechos, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a la Justicia, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio de Educación y a los organismos de protección de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades continúan investigando cada caso para determinar responsabilidades y prevenir nuevos episodios.