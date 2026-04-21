Amenazas en escuelas: secuestraron un arma, una réplica y dispositivos electrónico en varios allanamientos

La Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio

El cuarto caso se conoció el domingo en el Colegio Champagnat, en Recoleta, donde un alumno de primer año realizó una amenaza a través de redes sociales. A partir de la denuncia, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio. Durante el procedimiento, la Policía secuestró una computadora, un celular y dos dispositivos de almacenamiento.

7TKKVLWRLFFSJPVOXQYZZ5RNW4 Una de las amenazas identificadas en las escuelas. Un niño se mostró en redes sociales portando armas.

En todos los hechos, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a la Justicia, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio de Educación y a los organismos de protección de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades continúan investigando cada caso para determinar responsabilidades y prevenir nuevos episodios.