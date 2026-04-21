Luis Brandoni se luce en Netflix con su última película y la dirige Juan José Campanella

El proyecto parecía ser una celebración más de sus trayectorias. Sin embargo, con la muerte del actor, la obra se convierte en su despedida definitiva en pantalla.

La coincidencia temporal genera una sensación inevitable. Lo que se filmó como una historia sobre el paso del tiempo, la amistad y la vejez, hoy se percibe como un reflejo casi íntimo de la vida de Brandoni.

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El fenómeno teatral que dio origen a todo

Antes de llegar al cine, Parque Lezama fue un fenómeno teatral sin precedentes en Argentina. La obra se mantuvo durante más de diez años en cartel, con más de 1.300 funciones y miles de espectadores tanto en el país como en el exterior.

El propio Campanella decidió llevar la historia al cine respetando su esencia original. Para eso, eligió mantener a los mismos protagonistas que habían dado vida a los personajes sobre el escenario.

Esa decisión no fue casual. El director entendió que la química entre Brandoni y Blanco era irrepetible. Durante años, ambos construyeron una relación escénica que trascendió el texto y se convirtió en una experiencia emocional para el público.

Parque Lezama 3

Cuál es la historia de "Parque Lezama"

La trama sigue a León Schwartz y Antonio Cardozo. Según el resumen de Netflix: "Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón".

Uno de los puntos más destacados de Parque Lezama es el nivel interpretativo de sus protagonistas.

Luis Brandoni encarna su personaje con una naturalidad impactante. Su energía y su presencia escénica demuestran por qué fue uno de los grandes actores argentinos.

Eduardo Blanco, por su parte, aporta equilibrio y profundidad. Su interpretación funciona como contrapunto perfecto.

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El peso emocional tras la muerte de Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni cambia la experiencia de ver la película. No se trata de una obra pensada como final, pero el contexto la transforma en eso.

Ver Parque Lezama hoy es también una forma de recordar a Brandoni, celebrar su carrera, reconocer su aporte al teatro y al cine. Y, sobre todo, de emocionarse con una historia que habla de lo que nos hace humanos.

El elenco de "Parque Lezama" con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Luis Brandoni

Eduardo Blanco

Verónica Pelaccini

Agustín Aristarán

Manuela Menéndez

Alan Fernández

Matías Alarcón

Tráiler oficial de "Parque Lezama" en Netflix