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Javier Milei recordó al papa Francisco a un año de su muerte y reveló que le pidió en el Vaticano

Desde Israel, el Presidente homenajeó al difunto Santo Pontífice y destacó su figura. "El argentino más importante de toda la historia", publicó en su cuenta oficial de X.

Milei recordó al papa Francisco a un año de su muerte y reveló que le pidió perdón en el Vaticano (Foto: archivo)

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Desde Israel, tras visitar el Santo Sepulcro, el mandatario compartió imágenes junto a Jorge Bergoglio y cerró su mensaje con un saludo: “Abrazo a la distancia, Santo Padre”.

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La publicación generó repercusiones en redes sociales, donde usuarios recordaron las duras críticas que Milei había lanzado contra el Pontífice durante la campaña presidencial de 2023.

Ante esos cuestionamientos, el jefe de Estado respondió y reveló un dato sobre su encuentro en el Vaticano en febrero de 2024: “En la misma visita le pedí perdón por mi error y su respuesta fue propia de un grande”.

Según relató, el papa Francisco le respondió con una frase que marcó el tono del vínculo posterior: “No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos”.

Del enfrentamiento al reconocimiento

Antes de asumir la presidencia, Javier Milei había mantenido una relación abiertamente hostil con el líder de la Iglesia Católica, a quien llegó a calificar como “el representante del maligno en la Tierra”, entre otros agravios.

Sin embargo, tras su triunfo electoral en noviembre de 2023, el vínculo comenzó a recomponerse. El Papa lo felicitó telefónicamente y, meses después, se concretó el encuentro en el Vaticano, en el marco de la canonización de Mama Antula.

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Desde entonces, el mandatario modificó su postura pública, destacó la figura de Francisco y lo definió, como en esta oportunidad, como el argentino más importante de la historia, reconociendo el peso institucional y espiritual del pontífice.

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