Javier Milei recordó al papa Francisco a un año de su muerte y reveló que le pidió en el Vaticano

Según relató, el papa Francisco le respondió con una frase que marcó el tono del vínculo posterior: “No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos”.

Del enfrentamiento al reconocimiento

Antes de asumir la presidencia, Javier Milei había mantenido una relación abiertamente hostil con el líder de la Iglesia Católica, a quien llegó a calificar como “el representante del maligno en la Tierra”, entre otros agravios.

Sin embargo, tras su triunfo electoral en noviembre de 2023, el vínculo comenzó a recomponerse. El Papa lo felicitó telefónicamente y, meses después, se concretó el encuentro en el Vaticano, en el marco de la canonización de Mama Antula.

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Desde entonces, el mandatario modificó su postura pública, destacó la figura de Francisco y lo definió, como en esta oportunidad, como el argentino más importante de la historia, reconociendo el peso institucional y espiritual del pontífice.