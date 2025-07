Renunció el joven concejal salteño que le exigía sexo oral a una mujer a cambio de 10 mil pesos

Embed Pido disculpas públicas por el endorsment que le di a este hijo de puta. La política y los armados políticos nacionales son gigantescos, hay mucha gente, muchos cargos, electorales y no electorales, y por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata, algún… https://t.co/CyeS9FTfIY — DAN (@GordoDan_) July 18, 2025

Y agregó: “No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”, afirmó el exfuncionario público quien, luego de este hecho, cerró su cuenta de Instagram. El ex concejal había asumido sus funciones como el más joven en la historia de Salta.

"El Gordo Dan" publicó un fuerte descargo

Por su parte, el conocido influencer y militante libertario Daniel Parisini, alias "El Gordo Dan", publicó un fuerte descargo en sus redes sociales para despegarse del ex concejal Pablo López, quien enfrenta gravísimas acusaciones por abuso sexual y extorsión a militantes. "Pido disculpas públicas por el endorsment que le di a este hijo de puta", arrancó Parisini su comunicado.

El repudio del influencer se produjo luego de que se viralizó un video donde se lo ve junto a López, a quien en su momento había presentado como "el que vale la pena". A raíz de ese archivo, usuarios en redes sociales lo acusaron de ser "cómplice" de las maniobras del político.

En su descargo, "El Gordo Dan" argumentó que "por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata" en los armados políticos y aseguró que la diferencia está en cómo se reacciona. Afirmó que pidió la expulsión de López del partido y que la Justicia actúe. El influencer cerró su mensaje con una frase lapidaria: "Ex-concejal Pablo López, ojalá te mueras".

Qué dicen los contenidos del audio

El caso salió a la luz este miércoles, cuando el periodista Daniel Murillo difundió fragmentos de la conversación en FM Infinito 96.5.

En la grabación de la charla, la mujer le reprocha al por entonces legislador libertario: ”Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. El hombre responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Ante el desconcierto de esa última frase, la mujer buscó que el hombre repita lo que dijo y este lo hizo nuevamente. A lo que ella le respondió indignada: “¿Vos te creés que soy una puta?“.

Por su lado, la diputada Maria Emilia Orozco informó que La Libertad Avanza Salta resolvió “la expulsión inmediata del concejal denunciado por los hechos de público conocimiento, quien a pedido del partido ya renunció a su banca para ponerse a disposición de la justicia”. “En este espacio, a diferencia de los otros, NO ENCUBRIMOS A NADIE”, expresó la legisladora norteña.

López debía asumir su segundo mandato como concejal en diciembre de este año tras haber sido reelecto en las elecciones legislativas provinciales de mayo, pero su renuncia fue aceptada por el pleno del Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria.

Además, el ex concejal es maestro de profesión, inició su militancia política en el PRO y se incorporó a las fuerzas libertarias a comienzos del año pasado. En diciembre de 2021 se había convertido en el concejal más joven de la historia de Salta, al asumir su primer mandato con 22 años.

En las elecciones de mayo pasado, fue reelecto como concejal por la ciudad de Salta y obtuvo la suma de 86.632 votos (35,53%). Esto le sirvió a los libertarios para meter seis concejales en la ciudad.