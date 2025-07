Graciela Alfano lanzó un fuerte exabrupto contra Susana Giménez con un comentario que desató polémica

Embed

Mientras que transcurrían los minutos en los que la Su se encontraba al aire, la tensión aumentaba. Del otro lado, Grace redactaba la respuesta para enviarle a Karina Iavícoli, hasta que finalmente llegó y lejos estuvo de apaciguar las aguas: "Siempre me odió. Está perdiendo el control de lo que debe o no decir. Somos espejo: ella está hablando de ella, no de mí. Me odia y yo no le hice nada. ¿Maté a Nisman?, preguntó de manera polémica, queriendo decir '¿Qué hice yo de grave?'".

Embed

Susana Giménez apuntó contra Graciela Alfano con una frase lapidaria

Susana Giménez rompió el silencio y liquidó a Graciela Alfano en medio de la controversia por el icónico tapado que usó María Julia Alsogaray en una tapa de revista en los años 90.

La serie de Menem fue el punto de encuentro que no solo provocó polémica en el clan del ex Presidente sino también que indirectament reavivó el escándalo entre ambas figuras del espectáculo argentino. Más cuando Grace afirmó que era de ella la prenda que luce Maria Julia y no de la conductora histórica de Telefe. El tapadogate.

Graciela Alfano Susana

La primera en reaccionar fue la diva de los teléfonos, quien se mostró furiosa ante la acusación. Giménez comenzó su descargo a través de mensajes privados, pero luego decidió comunicarse en vivo con Ángel de Brito en LAM (América TV), donde dejó en claro su enojo y lanzó durísimas declaraciones contra su colega.

"Ese tapado es mío. ¡Qué mentirosa, patológica, loca de mierd*! Yo no necesito que me presten un tapado. ¡No estaba en Las Leñas!", disparó con furia. Luego de intercambiar mensajes, Susana decidió ir más allá y llamó en vivo al programa para continuar con su descargo. "Estoy diciendo la verdad. Me hartó esta mina y no le voy a pedir disculpas", sentenció.

La disputa se intensificó cuando se reflotó una vieja acusación de Alfano, quien había dicho: "Que Susana no quería que fuera".

Giménez no dejó pasar el comentario y con velocidad retrucó: "Dijo que la hice echar de un restaurante en Miami y que se lo dijo el de Relaciones Públicas. Nada que ver. ¿Cómo le vas a creer?"

Finalmente, cerró con una frase explosiva que dejó a todos helados: "Trató de matarme, de hacerme brujerías... está loca".