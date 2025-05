Residentes del Garrahan en A24: entre lágrimas le pidieron a Milei un salario digno y apoyo a la salud pública

El periodista Eduardo Feinmann de A24 le pidió a cada uno de los tres residentes que miraran a cámara para enviarle un mensaje al Presidente sobre la situación que atraviesan por un conflicto salarial al cobrar 797 mil pesos en el cargo de residentes en el Hospital Garrahan: "Me angustia. La situación es desesperante, nosotros no queremos estar en esta posición, no queremos estar acá, no queremos estar en los medios, no queremos estar en la calle. Queremos estar en el hospital con los chicos, atendiéndolos", remarcó la médica Martina Vignolo.