Hospital Garrahan: el Gobierno le puso una condición a los médicos para hacerles una nueva propuesta

Garrahan: los médicos continuarán con la medida de fuerza

Asimismo, confirmaron que continuarán las movilizaciones y las medidas. En diálogo con Luis Novaresio, se refirieron a la reunión en el Ministerio de Salud. "Escucharon nuestro reclamo y nos dijeron que era difícil en el corto plazo cumplir con los pedidos, y para que suceda teníamos que cesar con nuestros reclamos para abrir otra puerta de diálogo".

Sobre los salarios, reconocieron que no se les ofreció ningún tipo de mejora salarial. "A los médicos residentes no se nos ofreció algo formal, no se habló tampoco de números", indicaron a A24 y reconocieron que "cuesta mucho creer en un compromiso del miniserio de Salud".