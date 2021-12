Se conoció el video de la "Gestapo" bonaerense, ¿qué fue la Gestapo y porqué reaccionó la DAIA?

"Encontramos la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires y la mafia de Vidal", sentenció la funcionaria, quien realizará una presentación judicial para que se investiguen los hechos.

En esa "mesa judicial", según definió Caamaño, se encontraban el ex ministro de Trabajo Marcela Villegas, el ex titular de Infraestructura, Roberto Galante; el ex subsecretario de Justicia provincial, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Manuel Allan y el actual intendente de La Plata, Julio Garro, además de cinco empresarios del rubro de la construcción. También identificó al ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI Sebastián Di Stéfano y otros funcionarios de la AFI macrista.

Qué fue la Gestapo

La Gestapo fue la policía secreta estatal de la Alemania nazi. Estaba formada por oficiales de policía de carrera y profesionales del derecho y su función era la de investigar, perseguir y reprimir actividades que el partido consideraba "inaceptables". En gran medida, la Gestapo se apoyaba en las denuncias y la cooperación del público.

El término es un acrónimo que deriva de “German Geheime Staatspolizei”, o policía secreta estatal. La Gestapo fue creada en 1933, en Prusia, y se convirtió en una dependencia nacional en 1936. Ahí tuvo como jefe a Heinrich Himmler.

Su organización y funciones fueron fijadas por Hermann Göring después de que Hitler accediera al poder. La Gestapo tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques criminales al Estado.

Al incorporarse a la Oficina Principal de las SS (la organización paramilitar Schutzstaffel), para Seguridad del Reich (RSHA), la Gestapo se volvió conocida como el Departamento IV y formó parte oficial del aparato que llevó a cabo el Holocausto.

Además de mantener oficinas en campos de concentración y de asignarles miembros de bajo rango a las unidades móviles de exterminio, los funcionarios de la Gestapo ayudaron a las SS, a las autoridades de la ocupación militar y a los administradores civiles nazis a capturar y deportar a los judíos, así como a neutralizar a los miembros de la resistencia.

Se disolvió el 7 de mayo de 1945 por orden del General Dwight D. Eisenhower. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal y quedó prohibida en toda Alemania.

La DAIA repudió a Villegas por "banalizar" el Holocausto

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió la expresión del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien en el ejercicio de sus funciones durante el Gobierno de María Eugenia Vidal habló de la conveniencia de disponer de "una Gestapo o fuerza de embestida" para "destruir la actividad sindical".

"La descalificación al eventual adversario político manifestando añoranza por la Gestapo además de ser brutal, banaliza de modo inadmisible la Shoá. Estas expresiones son combatidas permanentemente por las democracias del mundo para que no se repita tragedia semejante", señaló la DAIA a través de la red social Twitter.

La DAIA rechazó los dichos de Villegas, además, porque "no hacen más que contradecir a las instituciones democráticas y banalizar el Holocausto de manera impúdica".