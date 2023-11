Sergio Massa y Javier Milei Sergio Massa: "Sólo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos". (Foto: archivo)

Milei se quejó de la "gente" de Massa en el debate: "Todos tosían buscando perturbarme"

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se quejó este lunes porque en el debate de anoche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el público que acompañaba al postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "era un coro de tos", que pretendía lograr su "desborde emocional". No obstante, el economista se mostró satisfecho porque "no lo lograron".

“El plan del equipo de Massa era entrar en descalificación de que no tengo el equilibrio emocional para estar a cargo del gobierno. Era la estrategia. A lo largo del debate, Massa me agredió cientos de veces y yo no entré en ninguna de esas provocaciones", explicó el libertario, esta mañana, a Radio Rivadavia.

"La gente de Massa, que estaba próximo a mi atril, se dedicó a toser para desconcentrarme. Estuvo lleno de situaciones irregulares”, completó.