La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reestructuró el calendario de pagos para sus beneficiarios correspondiente a noviembre de 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó el cronograma oficial de acreditaciones debido a los feriados especiales dispuestos por la llegada del papa León XIV. Las fechas de cobro comenzarán el miércoles 11 de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.
ANSES cambió el cronograma por la visita del Papa: cuándo cobran los jubilados (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reestructuró el calendario de pagos para sus beneficiarios correspondiente a noviembre de 2026.
La reorganización responde a los feriados locales y especiales fijados entre el 8 y el 11 de noviembre por la visita oficial del papa León XIV -con asuetos decretados el lunes 9, el martes 10 en CABA y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires-, a los que se suma el feriado nacional del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. Como consecuencia, las acreditaciones bancarias comenzarán el miércoles 11 de noviembre para haberes mínimos y prestaciones sociales.
Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo garantizado junto al bono extraordinario de $70.000 comenzarán a percibir sus haberes a partir del miércoles 11 de noviembre. El dinero neto depositado en cuenta bancaria se distribuirá de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre
DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre
DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre
DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre
DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre
DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre
DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre
DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre
Para los titulares que superan la jubilación mínima, las liquidaciones se concentrarán en la última semana del mes. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un esquema unificado de cobro en los primeros días del calendario:
Jubilaciones que superan el haber mínimo: DNI 0 y 1 (24 de noviembre); DNI 2 y 3 (25 de noviembre); DNI 4 y 5 (26 de noviembre); DNI 6 y 7 (27 de noviembre); DNI 8 y 9 (30 de noviembre).
Pensiones No Contributivas (PNC): DNI 0 y 1 (11 de noviembre); DNI 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (12 de noviembre); DNI 8 y 9 (13 de noviembre).
Desempleo: acreditaciones del 25 de noviembre al 1 de diciembre según terminación de documento.
Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán el 80% neto de la prestación junto a la Tarjeta Alimentar bajo el siguiente cronograma:
DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre
DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre
DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre
DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre
DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre
DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre
DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre
DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre
DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre
El organismo previsional estableció un período extendido para la acreditación de asignaciones por maternidad, prenatal y pagos extraordinarios sin interrupciones operativas:
Asignación por Prenatal: DNI 0 y 1 (12 de noviembre); DNI 2 y 3 (13 de noviembre); DNI 4 y 5 (16 de noviembre); DNI 6 y 7 (17 de noviembre); DNI 8 y 9 (18 de noviembre).
Asignación por Maternidad: del 12 de noviembre al 10 de diciembre para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): cobro unificado del 11 de noviembre al 10 de diciembre para la totalidad de las terminaciones.
Asignaciones Familiares de PNC: del 11 de noviembre al 10 de diciembre.