ANSES cambió el cronograma por la visita del Papa: cuándo cobran los jubilados

Jubilaciones que superan el haber mínimo: DNI 0 y 1 (24 de noviembre); DNI 2 y 3 (25 de noviembre); DNI 4 y 5 (26 de noviembre); DNI 6 y 7 (27 de noviembre); DNI 8 y 9 (30 de noviembre).

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI 0 y 1 (11 de noviembre); DNI 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (12 de noviembre); DNI 8 y 9 (13 de noviembre).

Desempleo: acreditaciones del 25 de noviembre al 1 de diciembre según terminación de documento.

Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

¿En qué fechas cobran la AUH, la Asignación por Embarazo y el SUAF?

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán el 80% neto de la prestación junto a la Tarjeta Alimentar bajo el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

¿Cuáles son las fechas de cobro para asignaciones familiares y pagos únicos?

El organismo previsional estableció un período extendido para la acreditación de asignaciones por maternidad, prenatal y pagos extraordinarios sin interrupciones operativas: