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ANSES cambió el cronograma por la visita del Papa: cuándo cobran los jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó el cronograma oficial de acreditaciones debido a los feriados especiales dispuestos por la llegada del papa León XIV. Las fechas de cobro comenzarán el miércoles 11 de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

ANSES cambió el cronograma por la visita del Papa: cuándo cobran los jubilados (Foto: archivo).

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La reorganización responde a los feriados locales y especiales fijados entre el 8 y el 11 de noviembre por la visita oficial del papa León XIV -con asuetos decretados el lunes 9, el martes 10 en CABA y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires-, a los que se suma el feriado nacional del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. Como consecuencia, las acreditaciones bancarias comenzarán el miércoles 11 de noviembre para haberes mínimos y prestaciones sociales.

¿Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima y el bono en noviembre?

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo garantizado junto al bono extraordinario de $70.000 comenzarán a percibir sus haberes a partir del miércoles 11 de noviembre. El dinero neto depositado en cuenta bancaria se distribuirá de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

¿Cómo es el calendario de pago para haberes que superan la mínima y PNC?

Para los titulares que superan la jubilación mínima, las liquidaciones se concentrarán en la última semana del mes. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un esquema unificado de cobro en los primeros días del calendario:

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo: DNI 0 y 1 (24 de noviembre); DNI 2 y 3 (25 de noviembre); DNI 4 y 5 (26 de noviembre); DNI 6 y 7 (27 de noviembre); DNI 8 y 9 (30 de noviembre).

  • Pensiones No Contributivas (PNC): DNI 0 y 1 (11 de noviembre); DNI 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (12 de noviembre); DNI 8 y 9 (13 de noviembre).

  • Desempleo: acreditaciones del 25 de noviembre al 1 de diciembre según terminación de documento.

Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

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¿En qué fechas cobran la AUH, la Asignación por Embarazo y el SUAF?

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán el 80% neto de la prestación junto a la Tarjeta Alimentar bajo el siguiente cronograma:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

¿Cuáles son las fechas de cobro para asignaciones familiares y pagos únicos?

El organismo previsional estableció un período extendido para la acreditación de asignaciones por maternidad, prenatal y pagos extraordinarios sin interrupciones operativas:

  • Asignación por Prenatal: DNI 0 y 1 (12 de noviembre); DNI 2 y 3 (13 de noviembre); DNI 4 y 5 (16 de noviembre); DNI 6 y 7 (17 de noviembre); DNI 8 y 9 (18 de noviembre).

  • Asignación por Maternidad: del 12 de noviembre al 10 de diciembre para todas las terminaciones de DNI.

  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): cobro unificado del 11 de noviembre al 10 de diciembre para la totalidad de las terminaciones.

  • Asignaciones Familiares de PNC: del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

En pocas palabras

  • ANSES modificó el calendario de pagos de noviembre por la visita papal y el feriado del Día de la Soberanía Nacional.
  • Los jubilados y pensionados con haber mínimo y bono cobran desde el 11 de noviembre, según terminación de DNI.
  • Las fechas de pago para otras asignaciones (AUH, AUE, SUAF, PNC) también se detallan por terminación de DNI y tramos específicos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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