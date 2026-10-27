ANSES puede suspender la AUH y el SUAF: el motivo que puede hacerte perder el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que se encuentra vigente la normativa que permite suspender la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF cuando los titulares o sus hijos superan los 90 días corridos fuera de Argentina. La medida responde a la instrumentación de la Resolución 219/2024, que redujo de 180 a 90 días el límite máximo de ausencia en el territorio nacional con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos de residencia legal de los beneficiarios.