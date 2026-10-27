En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ANSES puede suspender la AUH y el SUAF: el motivo que puede hacerte perder el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un incremento del 1,93% en los haberes de la asignación universal, acumulando el haber neto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

ANSES suspende la AUH y el SUAF: el motivo que puede hacerte perder el beneficio

ANSES suspende la AUH y el SUAF: el motivo que puede hacerte perder el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que se encuentra vigente la normativa que permite suspender la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF cuando los titulares o sus hijos superan los 90 días corridos fuera de Argentina. La medida responde a la instrumentación de la Resolución 219/2024, que redujo de 180 a 90 días el límite máximo de ausencia en el territorio nacional con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos de residencia legal de los beneficiarios.

Leé también ANSES cambia la Libreta AUH desde noviembre: quiénes cobran el 20% retenido de forma automática
ANSES cambia la Libreta AUH desde noviembre: quiénes cobran el 20% retenido de forma automática

¿Cómo realiza la ANSES el control de residencia y los viajes al exterior?

El organismo previsional cruza de forma sistemática sus bases de datos con los registros de ingresos y salidas del país provistos por la Dirección Nacional de Migraciones.

  • Intercambio automático: el sistema detecta en tiempo real cuando un grupo familiar o uno de sus integrantes supera el umbral de los 90 días corridos fuera del país.

  • Viajes de corta duración: las vacaciones, traslados breves por turismo o compromisos particulares temporales son plenamente compatibles con el cobro de la AUH y el SUAF, siempre que no excedan el plazo límite establecido.

  • Prestaciones alcanzadas: la suspensión rige de manera directa sobre la AUH, el SUAF y la Asignación por Embarazo.

¿Qué ocurre cuando la ANSES suspende el pago de las asignaciones?

Superar el plazo reglamentario de permanencia fuera del territorio nacional conlleva la interrupción inmediata de la liquidación mensual de los haberes correspondientes.

  • Falta de retroactividad: los meses en los que el beneficio permaneció suspendido por incumplimiento de residencia no se abonan de forma retroactiva una vez regularizada la situación.

  • Requisitos de rehabilitación: las familias afectadas deben retornar al país, registrar el ingreso formal ante Migraciones y solicitar la reactivación de los pagos acreditando la residencia efectiva en Argentina.

  • Demora en la acreditación: la reanudación de los haberes no es inmediata, ya que la ANSES debe certificar el reingreso mediante un nuevo cruce de datos con los registros migratorios.

¿Cómo consultar el estado de la AUH o el SUAF en Mi ANSES?

Los titulares pueden verificar el estado de sus prestaciones sociales de forma digital a través de los canales oficiales de atención del organismo previsional.

  • Ingreso a la plataforma: acceder a la web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Sección de consultas: desplegar el menú principal, ingresar a la pestaña dedicada a «Hijos» y seleccionar la opción «Mis Asignaciones».

  • Verificación de cobro: revisar si las prestaciones registran estado activo o si se encuentran suspendidas por controles pendientes de residencia o documentación.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para la AUH en noviembre de 2026?

El calendario oficial de pagos de la ANSES para los titulares de la asignación universal se distribuye según la terminación del Documento Nacional de Identidad:

  • DNI terminado en 0: Lunes 9 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 1: Martes 10 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 2: Miércoles 11 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 3: Jueves 12 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 4: Viernes 13 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 5: Lunes 16 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 6: Martes 17 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 7: Miércoles 18 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 8: Jueves 19 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 9: Viernes 20 de noviembre de 2026.

En pocas palabras

  • Reducción de plazo: La ANSES redujo de 180 a 90 días el límite de ausencia en el exterior para cobrar asignaciones.
  • Control de residencia: El organismo cruza datos de Migraciones para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos de residencia.
  • Suspensión del beneficio: Superar los 90 días fuera del país implica la interrupción inmediata de los pagos, sin retroactividad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH SUAF
Notas relacionadas
ANSES confirmó el aumento de la AUH y los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre
La China Ansa enfrentó el peor rumor de Nora Colosimo sobre Pablo Migliore y confesó qué pasó
Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar