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ANSES confirmó el pago extra de $535.670 en septiembre: quiénes pueden solicitarlo

El organismo previsional actualizó el monto de la Asignación por Adopción tras la aplicación del índice de inflación. El beneficio alcanza a trabajadores registrados, desempleados y titulares de la AUH.

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ANSES confirmó el pago extra de $535.670 en septiembre: quiénes pueden solicitarlo

ANSES confirmó el pago extra de $535.670 en septiembre: quiénes pueden solicitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de montos que regirá durante el mes de septiembre. Dentro de las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el Gobierno nacional confirmó la actualización de los montos para las Asignaciones de Pago Único (APU). Este beneficio económico está diseñado para acompañar a las familias que hayan completado de manera legal el proceso de adopción de un niño, niña o adolescente.

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En septiembre, el monto total que ANSES abonará por la Asignación por Adopción asciende a $535.670 netos en mano por única vez (frente a los $525.732 que se liquidaron en el período anterior). La cifra surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec correspondiente a julio, con un incremento del 2,1%.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar los $535.670 de ANSES en septiembre?

La Asignación por Adopción se engloba dentro de las Asignaciones Familiares de Pago Único. Para tener acceso al cobro de esta suma fija de $535.670, los solicitantes deben integrar alguno de los siguientes grupos comprendidos por la normativa oficial:

  • Trabajadores registrados: empleados que se desempeñen en relación de dependencia en el sector privado o público.

  • Asegurados por ART: personas que se encuentren cobrando una prestación a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

  • Prestación por Desempleo: titulares que perciban el seguro de desempleo abonado por ANSES.

  • Veteranos de Guerra: personas beneficiarias de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra de la Nación.

  • Asignaciones de vulnerabilidad: titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE).

Aclaración importante: El beneficio no alcanza a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ni tampoco a los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

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¿Cuáles son los requisitos y el plazo para realizar el trámite?

Para dar inicio al expediente administrativo y cobrar el monto estipulado por ANSES, los beneficiarios deben contar con documentación legal que acredite el vínculo.

En el caso específico de las personas que perciben la AUH o la Asignación por Embarazo, existe una condición excluyente: deben haber sido titulares vigentes de dicha asignación durante el mismo mes en que el juez dictó la sentencia firme de adopción.

Plazo de inscripción: La solicitud debe presentarse de manera obligatoria a partir de los 2 meses y hasta un máximo de 2 años posteriores a la fecha dictada en la sentencia judicial de adopción.

Para realizar la gestión -ya sea en forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo o de manera digital mediante la plataforma mi ANSES en Atención Virtual- se debe adjuntar la siguiente documentación en original y copia:

  • Documento Nacional de Identidad: DNI del niño, niña o adolescente adoptado y de los padres adoptantes.

  • Partida de nacimiento: con la anotación marginal de la adopción o testimonio de la sentencia.

  • Sentencia judicial: copia autenticada de la sentencia firme de adopción.

El valor final que se abonará a la familia dependerá siempre de la tabla de montos vigente al momento en que se dictó la resolución judicial, al margen de la fecha exacta en la que el usuario liquide el trámite administrativo ante el organismo.

¿Cómo se calcula el monto final de la Asignación por Adopción?

El esquema de Asignaciones de Pago Único (APU) abarca tres categorías asociadas a eventos familiares imprevistos o de registro único. A diferencia de los haberes mensuales del sistema previsional, el importe otorgado por adopción se liquida por única vez por cada menor adoptado.

Al no sufrir retenciones mensuales del 20% (como sí ocurre con la AUH tradicional), la suma total de $535.670 se deposita completa en la cuenta bancaria del titular una vez que el trámite resulta aprobado.

¿Cuándo cobro la Asignación por Adopción de ANSES en septiembre?

Las Asignaciones de Pago Único no siguen la terminación habitual del DNI para la acreditación diaria como las jubilaciones o la AUH, sino que se pagan en dos quincenas estipuladas por el calendario oficial del organismo previsional para todas las terminaciones de documento.

Calendario de cobro de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción):

  • Primera quincena: Acreditación para solicitudes aprobadas disponibles desde la primera semana del mes.

  • Segunda quincena: Acreditación para la segunda tanda de expedientes aprobados hacia la segunda mitad del mes.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó: El monto de la Asignación por Adopción para septiembre es de $535.670 netos.
  • Beneficiarios: El pago alcanza a trabajadores registrados, personas con seguro de desempleo y titulares de AUH/AUE.
  • Plazo y requisitos: El trámite debe iniciarse entre 2 meses y 2 años tras la sentencia, presentando DNI, partida de nacimiento y sentencia de adopción.
Resumen generado por Thinkindot AI
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