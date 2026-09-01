ANSES confirmó el pago extra de $535.670 en septiembre: quiénes pueden solicitarlo

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH de ANSES: cuánto se cobra

¿Cuáles son los requisitos y el plazo para realizar el trámite?

Para dar inicio al expediente administrativo y cobrar el monto estipulado por ANSES, los beneficiarios deben contar con documentación legal que acredite el vínculo.

En el caso específico de las personas que perciben la AUH o la Asignación por Embarazo, existe una condición excluyente: deben haber sido titulares vigentes de dicha asignación durante el mismo mes en que el juez dictó la sentencia firme de adopción.

Plazo de inscripción: La solicitud debe presentarse de manera obligatoria a partir de los 2 meses y hasta un máximo de 2 años posteriores a la fecha dictada en la sentencia judicial de adopción.

Para realizar la gestión -ya sea en forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo o de manera digital mediante la plataforma mi ANSES en Atención Virtual- se debe adjuntar la siguiente documentación en original y copia:

Documento Nacional de Identidad: DNI del niño, niña o adolescente adoptado y de los padres adoptantes.

Partida de nacimiento: con la anotación marginal de la adopción o testimonio de la sentencia.

Sentencia judicial: copia autenticada de la sentencia firme de adopción.

El valor final que se abonará a la familia dependerá siempre de la tabla de montos vigente al momento en que se dictó la resolución judicial, al margen de la fecha exacta en la que el usuario liquide el trámite administrativo ante el organismo.

¿Cómo se calcula el monto final de la Asignación por Adopción?

El esquema de Asignaciones de Pago Único (APU) abarca tres categorías asociadas a eventos familiares imprevistos o de registro único. A diferencia de los haberes mensuales del sistema previsional, el importe otorgado por adopción se liquida por única vez por cada menor adoptado.

Al no sufrir retenciones mensuales del 20% (como sí ocurre con la AUH tradicional), la suma total de $535.670 se deposita completa en la cuenta bancaria del titular una vez que el trámite resulta aprobado.

¿Cuándo cobro la Asignación por Adopción de ANSES en septiembre?

Las Asignaciones de Pago Único no siguen la terminación habitual del DNI para la acreditación diaria como las jubilaciones o la AUH, sino que se pagan en dos quincenas estipuladas por el calendario oficial del organismo previsional para todas las terminaciones de documento.

Calendario de cobro de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción):