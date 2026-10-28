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AUH de ANSES en noviembre: quiénes cobran más de $60.000 extra por hijo

El organismo previsional ratificó la actualización del subsidio nutricional para la primera infancia junto a los haberes del próximo mes. La asistencia del Estado garantiza un ingreso complementario directo para el desarrollo integral en los primeros años de vida.

AUH de ANSES en noviembre: quiénes cobran más de $60.000 extra por hijo

AUH de ANSES en noviembre: quiénes cobran más de $60.000 extra por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo reajuste sobre el monto del Complemento Leche correspondiente al Plan 1000 Días, elevando el beneficio por encima de los $60.180 mensuales a partir de noviembre de 2026. El cálculo deriva de la fórmula de movilidad mensual indexada a la inflación oficial informada por el INDEC.

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A diferencia del haber mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH), este respaldo alimentario no sufre la retención del 20%, por lo que se liquida de manera íntegra y directa en la tarjeta de débito habitual de la titular. Al sumarse la AUH y la Tarjeta Alimentar, una familia con un bebé menor de 3 años cobrará un piso superior a los $260.000 netos en mano durante el próximo mes.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para cobrar el extra del Plan Mil Días en noviembre?

AUH de ANSES en noviembre: qui&eacute;nes cobran m&aacute;s de $60.000 extra por hijo

AUH de ANSES en noviembre: quiénes cobran más de $60.000 extra por hijo

Para acceder a la liquidación del Apoyo Alimentario Leche no se necesita una inscripción aislada, pero es condición cumplir con los siguientes puntos:

  • Titularidad de asignación activa: percibir en forma regular la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

  • Rango etario de los menores: tener hijas o hijos a cargo desde el nacimiento hasta el mes inclusive en que cumplen los 3 años de edad.

  • Cobertura en gestación: para las beneficiarias de la AUE, el beneficio cubre la totalidad de los meses del embarazo a partir de la confirmación médica.

  • Vínculos familiares registrados: contar con las partidas de nacimiento originales cargadas y validadas ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y en el padrón de la seguridad social.

  • Inscripción en el Programa Sumar: tener al menor asentado en el sistema de salud pública y dar cumplimiento a los controles médicos y al calendario oficial de vacunación.

¿Cuál es el paso a paso en Mi ANSES para verificar y cobrar el extra del Plan Mil Días?

Si bien el pago impacta de manera automática, el cruce de datos requiere comprobar que la información familiar no contenga inconsistencias:

  • Acceder a la plataforma oficial: ingresar a Mi ANSES o a la app móvil con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Revisar datos de contacto y familiares: entrar a la pestaña "Información Personal" y luego a "Relaciones Familiares" para ratificar que el menor de hasta 3 años figure acreditado con DNI y partida.

  • Chequear la liquidación vigente: dirigirse a la sección "Hijos" y presionar en la opción "Mis Asignaciones".

  • Constatar el desglose de conceptos: verificar en el recibo de haberes mensual la línea bajo la denominación exacta "Apoyo Alimentario Leche – Plan 1000 Días".

  • Reclamar en caso de falta de depósito: si el hijo tiene menos de 3 años y no aparece el concepto, solicitar turno presencial o ingresar por "Atención Virtual" para presentar el DNI del menor y la partida de nacimiento.

¿Cuánto se cobrará por la AUH y el Plan Mil Días con la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026?

Con la entrada en vigencia del aumento del 1,9% de la movilidad previsional, los importes de bolsillo quedan consolidados de la siguiente manera:

  • AUH neta mensual (80% en mano): asciende a $127.650,54 por menor.

  • Extra Complemento Leche Plan Mil Días: se ubica en $60.185 netos directos por cada niño de hasta 3 años.

  • Tarjeta Alimentar (1 hijo menor de 14 años): aporta $72.250 fijos de cobertura nutricional.

  • Ingreso total en mano por un hijo: garantiza un cobro de bolsillo de $260.085,54 netos en la cuenta bancaria.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para la AUH y el Plan Mil Días en noviembre de 2026?

El depósito del subsidio nutricional se realiza en la misma fecha y cuenta que la asignación principal según la terminación de DNI:

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES actualiza el Complemento Leche del Plan 1000 Días a más de $60.180 mensuales desde noviembre de 2026.
  • Se requiere ser titular de AUH o AUE, y que los menores tengan hasta 3 años cumplidos.
  • El pago se acredita junto a la AUH y Tarjeta Alimentar según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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